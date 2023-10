El lobby animalista aprieta a Bruselas para eliminar las jaulas y restringir el transporte de ganado

Eurogroup for Animals, el mayor lobby animalista europeo, está presionando a la Comisión Europea para que apruebe las propuestas relacionadas con el bienestar animal de la ganadería y ha recordado "la importancia de cumplir el cronograma prometido y cumplirlo antes de fin de año". Algunas de las propuestas que la Comisión se ha comprometido a revisar tienen que ver con el transporte de animales de granja y la completa eliminación de las jaulas.

"Durante las próximas semanas, la CE finalizará su programa de trabajo para 2024 en diálogo con el Consejo y el Parlamento. Debemos hacer todo lo posible para garantizar que este trabajo avance según lo planeado y se complete antes de que finalice el mandato actual", ha señalado Eurogroup for Animals en un comunicado.

De hecho, este pasado lunes, varios eurodiputados de partidos afines a los objetivos animalistas se reunieron con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič, designado para supervisar el Pacto Verde. "Nos complace que el bienestar animal haya sido mencionado entre las prioridades para los próximos meses. Sin embargo, estamos decepcionados de que no se haya proporcionado ninguna acción concreta ni un cronograma, a pesar de las numerosas solicitudes realizadas por los eurodiputados de varios grupos", señalaban tras la reunión.

La Comisión Europea se comprometió inicialmente a entregar las propuestas para una legislación revisada sobre bienestar animal, como parte de la ‘Estrategia de la granja a la mesa’, para finales de este año. "Dado que se espera que la CE finalice su programa de trabajo en las próximas semanas, el cronograma para publicarlo dentro del mandato actual es cada vez más ajustado".

Transporte y cero granjas

Sin embargo, los eurodiputados no se fueron de vacío. "Durante la audiencia, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Šefčovič, mencionó que la Comisión Europea está ultimando la propuesta de Reglamento de Transporte", aseguran. Por el momento se desconoce el contenido concreto de la propuesta, pero las principales asociaciones rurales aseguran que la intención es prohibir el transporte de animales vivos a terceros países, lo que supondría un enorme golpe al mercado español con Marruecos, Argelia o Egipto.

Para Eurogroup for Animals, no es suficiente. Proponen acabar con todo el transporte de larga distancia para el ganado: "Ser conducido en camiones ruidosos y estrechos y conducido durante horas, días e incluso semanas es una experiencia antinatural y muy estresante para los animales de granja. (...) Nuestra primera exigencia es que la UE prohíba todos los viajes de larga distancia para animales de granja e introduzca normas específicas para cerdos, vacas, ovejas, conejos, gallinas, etc., para limitar su sufrimiento en todos los demás viajes inevitables".

A la espera de conocer en qué se traduce la propuesta europea, el lobby animalista europeo también exige que la UE considere al menos otras dos propuestas: acabar con la era de las jaulas y una Europa sin pieles. "Sólo la actualización de las normas de transporte de animales vivos dejaría a miles de millones de animales a merced de una legislación obsoleta".

La asociación pide la eliminación de las jaulas en la cría de animales porque "cuando los animales tienen control sobre cómo y dónde pasan su tiempo (construyendo nidos o tomando el sol, explorando o durmiendo, eligiendo a su compañero para el día, teniendo refugio y sombra contra los elementos), su bienestar aumenta". En segundo lugar, también piden prohibir las granjas peleteras y prohibir los productos de pieles cultivadas en el mercado europeo.

El grupo presentó dos iniciativas ciudadanas europeas en este sentido y el pasado 30 de junio de 2021, la Comisión se comprometió a presentar antes de finales de 2023, una propuesta legislativa para "eliminar progresivamente y finalmente prohibir el uso de sistemas de jaulas" para gallinas ponedoras, cerdas, terneros, conejos, pollitas, ponedoras, pollos de engorde, codornices, patos y gansos.