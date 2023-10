Polonia se opone a los planes de la UE y califica de "completa locura" la política climática y el coche eléctrico

Polonia se desmarca de la línea de la Unión Europea y se opone a las exigencias que desde ella se plantean en materia climática y, especialmente, en lo relativo al uso de los coches eléctricos y los de combustión. En concreto, el ministro de Justicia polaco, Zbigniew Ziobro, sentenció que "no podemos sucumbir a la locura climática impulsada por la UE" mediante la cual pretenden "reducir en un 55% las emisiones contaminantes europeas para 2030" e insistió en que "eliminar los coches con motores de combustión, como quieren hacer, es una completa locura". En este sentido, de hecho, señaló al "lobby alemán" como principal responsable de la toma de "una decisión escandalosa que no permitirá a los individuos tomar sus propias decisiones", lo cual, expresa, "va contra el Derecho". Así lo ha expresado ante la prensa en la central eléctrica de Nowy Czarnów (oeste).

No obstante, esta no es la primera vez que Ziobro se manifiesta contra las exigencias en materia climática de las instituciones europeas. Anteriormente ya había explicado que, aunque está a favor "de que se permita la producción de coches eléctricos en Polonia", muchos polacos se verían obligados a pedir un préstamo para comprar un vehículo de estas características por su precio. "La mayoría de la gente no puede pagar lo que cuesta un coche eléctrico", explicó el ministro, "y debido a la locura ecológica que invade a la UE, si los polacos se ven obligados a ello, dejarán de tener su propio vehículo y perderán parte de su libertad".

Del mismo modo, respecto a otro de los puntos en los que muestra su desacuerdo con las instituciones comunitarias, el del uso carbón para generar energía, Ziobro defendió "elegir lo que podemos permitirnos y lo que tenemos en abundancia, lo que puede darnos seguridad energética, aunque (Vladímir) Putin cierre el grifo

Polonia, contra los planes de la UE

El pasado mes de marzo, la Unión Europea aprobó oficialmente la prohibición de matricular vehículos nuevos que generen emisiones desde el año 2035. Con esto, la venta de coches de gasolina, diésel e híbridos queda vetada, siendo posible únicamente la matriculación de vehículos eléctricos o de hidrógeno.

Sólo Polonia votó en contra, y Bulgaria e Italia se abstuvieron. Sin embargo, pronto Polonia decidió llevar ante los tribunales las exigencias de la UE y buscar apoyos entres los Estados miembro. Así, como ya informamos en Libre Mercado, Anna Moskwa, ministra del Clima, anunció que batallarían contra la norma ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por considerarla "dañina para todas las economías" de la UE. Al respecto, Moskwa señalaba que no se está tomando en cuenta lo suficiente el impacto que estas medidas tendrán en las economía y sociedad europeas. De este modo, Italia, Francia, Bulgaria, República Checa, Hungría, Rumanía y Eslovaquia mostraron su conformidad con las demandas.

Asimismo, recientemente hemos conocido que cuatro empresas alemanas que desarrollan sus actividades dentro del sector de los combustibles también han decidido demandar a la Unión Europa por estas decisiones. De hecho, estas compañías argumentan que desde la UE se preocupaban excesivamente por las emisiones de los coches de gasolina, diésel e híbridos y que, sin embargo, no toman en cuenta todo el impacto que realmente tienen los vehículos de combustión y eléctricos desde el momento de la fabricación.

Por su parte, el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ha anunciado también que retrasará la prohibición de vender vehículos de gasolina. En este sentido, siguiendo la iniciativa del actual primer ministro –que retrasó cinco años la prohibición respecto de los vehículos híbridos enchufables–, Sunak ha decidido que hará lo mismo con el resto de coches con motor de combustión.