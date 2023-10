El 'milagro andaluz': ya es la tercera región con mayor competitividad fiscal

Madrid repite un año más como la comunidad con mayor competitividad fiscal. El índice elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad encuentra, además, que Andalucía no para de mejorar su posición y ya es la tercera región con mejores resultados, solamente por detrás de la autonomía gobernada por Isabel Díaz Ayuso y de las provincias vascas.

El salto adelante que ha logrado Andalucía es especialmente simbólico y significativo, puesto que el territorio sureño aparecía en las últimas posiciones del ranking publicado en 2017, en el número 14 del listado, mientras que ahora alcanza el podio de honor de la tabla. De igual manera, Murcia logra una importante mejora entre 2022 y 2023, al pasar de la séptima a la cuarta posición.

En cambio, sorprende el pésimo resultado cosechado por Cataluña, que se ha desplomado hasta el último lugar del listado por las continuas subidas impositivas que se han venido aprobado en los últimos años por parte de los partidos separatistas, primero bajo gobierno de Carles Puigdemont y después bajo mandato de Pere Aragonés.

Tampoco son para tirar cohetes los resultados que cosechan la Comunidad Valenciana, Asturias, Aragón o Extremadura. Sin embargo, es de esperar que el índice de 2024 recoja una importante mejora en los datos de tres de estos cuatro territorios, puesto que los pactos suscritos por el PP y Vox han facilitado una notable mejora del marco fiscal que será efectiva el próximo año en estas comunidades, con la excepción de Asturias.

La Fundación para el Avance de la Libertad considera que ese "incremento de la competencia fiscal entre comunidades" siga "provocando un intenso debate público". El secretario general de la entidad, Juan Pina, ha señalado que "no es mediante la armonización tributaria como alcanzaremos unos niveles de tributación media más adecuados para fomentar la creación y atracción tanto de empresas como de profesionales. La vía para lograr esos objetivos no es otra que la competencia fiscal".

*El informe de Fundalib, disponible aquí, presenta los resultados de las tres provincias vascas de forma diferenciada. Para facilitar la comparativa autonómica, se ha calculado la puntuación media de las tres demarcaciones. Cualquier discrepancia entre los resultados comunicados por Fundalib y el presente análisis se explica por dicho motivo.

Madrid recauda más con menos impuestos

Esta misma semana, el gobierno madrileño recordó que los niveles de recaudación propiciados por su modelo de impuestos bajos son mayores que los datos de ingresos públicos observados en comunidades como la catalana. Sobre el papel, la población catalán es mayor que la madrileña en casi un millón de habitantes, pero la mayor inclusión económica madrileña reduce la brecha en declarantes de IRPF a 300.000 personas (3,8 vs 3,5 millones).

El efecto riqueza que están propiciando las rebajas de impuestos aprobadas en Madrid explica que, a pesar de tener menos contribuyentes, su recaudación por IRPF sea un 12% mayor que la de Cataluña (24.590 vs 21.800 millones). No hay que olvidar que, desde que Esperanza Aguirre empezó a bajar impuestos hace dos décadas, Madrid pasó de la quinta a la primera posición de la lista de renta per cápita.

He ahí precisamente el círculo virtuoso de la tributación madrileña: un modelo de impuestos más bajos capta más población y acelera el aumento de la renta de los ciudadanos, de modo que la presión fiscal puede ir a menos mientras la recaudación crece, al ser más ancha la base sobre la que recaen los impuestos.