TDND: Azvalor: "Somos muy metódicos, unos paranoicos del proceso"

Esta semana, en Tu Dinero Nunca Duerme, nos visita uno de los más conocidos y exitosos inversores españoles: hablamos de Fernando Bernad, codirector de inversiones y socio fundador de Azvalor Asset Management. Él y su compañero, Álvaro Guzmán de Lázaro, llevan veinte años cosechando excelentes resultados y encabezando las listas de las mejores gestoras europeas. ¿Cuál es su proceso de inversión? Pues de eso hemos hablado en este programa: "Invertimos en base a precio y valor, exclusivamente. Ahora mismo el fondo tiene un potencial estimado del 100%: de los 220 a los que ahora está cotizando a unos 450. Y ese potencial es mucho más que una aspiración o una estimación grosso modo. Nosotros hacemos un proceso muy exhaustivo de análisis y valoración de todas las compañías del fondo: puede haber errores, pero de forma agregada sí funciona. No tenemos ninguna duda de que el fondo va a alcanzar ese nivel; aunque sí existe la duda del plazo. Si ponemos un período razonable de cinco años, estaríamos hablando de un 15% de rentabilidad anual (que es lo que hemos hecho en los últimos veinte años de trayectoria)".

Como vemos, es un optimismo fundamentado en lo realizado en el pasado y que se proyecta al futuro. Bernad y Guzmán de Lázaro están entre los principales exponentes del value hispano y defienden que este estilo de inversión sigue tan vigente como cuando empezaron, a pesar de las críticas que recibieron entre 2010 y 2020, cuando parecía que todo lo ocupaba la nueva economía y el growth: "La filosofía value es una estrategia de inversión que ya se ha demostrado que funciona a largo plazo, aunque es verdad que las rentabilidades normalmente aparecen de golpe. En los dos últimos años, hemos tenido unas subidas del 45 y el 38%. Y más de un 100% en el fondo desde su creación. En la década anterior es verdad que se había producido un fenómeno que había llevado a algunas compañías tecnológicas muy por encima de las medias históricas. Nosotros no nos preocupamos de ver lo que hacen otro tipo de compañías: nos centramos en las nuestras y estamos convencidos de que vamos a tener una rentabilidad muy buena, como siempre".

En cuanto a la situación de los mercados, Bernad cree que sigue habiendo sectores caros y baratos. Y que allí donde todo el mundo mira (como, ahora mismo, en todo lo que suene a inteligencia artificial) no es un buen lugar en el que pescar: "Cuando una cosa lo ha hecho muy bien a lo largo de los años, como el sector tecnológico... al final, los resultados dependerán de los precios de partida. Y ahora las valoraciones están en niveles muy exigentes. Además, históricamente, las compañías más grandes del mundo lo han hecho de forma desastrosa en el mercado en la siguiente década. Tras más de 100 años de historia, si cogemos en cada momento a las diez más grandes del mundo, lo han hecho hasta ocho puntos por debajo de la media del mercado".

Por eso, asegura, ese proceso tan depurado que han ido mejorando desde sus inicios seguirá siendo su guía. "Eso es imperturbable", asegura: "El mercado siempre te pone a prueba. Nosotros somos unos paranoicos del proceso; muy metódicos". Y con la convicción de que hay muchos peces por ahí como para centrarse en tesis complicadas o poco claras. Por eso, asegura que sólo invierten en aquellas compañías en las que todo el equipo está convencido, tras mirar desde todos los ángulos, del potencial de la acción: "Si hay un veto, gana el veto".