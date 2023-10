Ecuador vota contra el socialismo bolivariano: los retos económicos de Daniel Noboa

Ecuador se ha convertido en uno de los pocos países de Hispanoamérica que ha logrado dejar atrás de forma sostenida la tóxica herencia del socialismo del siglo XXI impulsado por Fidel Castro y Hugo Chávez. Tras la larga noche comunista del gobierno de Rafael Correa, que se extendió desde 2007 a 2017, el país andino ha cambiado de rumbo político de espaldas al contexto político de una región lastrada por el tirón electoral de la izquierda radical.

El primer paso para ese distanciamiento se produjo con la elección de Lenin Moreno, que gobernó de 2017 a 2021. Sobre el papel, su figura estaba llamada a dar continuidad al correísmo, puesto que había sido vicepresidente del país entre 2007 y 2013. Sin embargo, su talante moderado y conciliador hizo que su relación con Correa estallase por los aires.

Tras la etapa centrista de Moreno le llegó el turno al banquero Guillermo Lasso, que se marcó como objetivo consolidar un modelo económico liberal. Su gobierno se topó de bruces con el impacto de la pandemia del covid-19, las deudas acumuladas por los anteriores gabinetes, la falta de apoyos parlamentarios y la ola de violencia desatada por los cárteles del narcotráfico que llevan años infiltrándose en el país.

Lasso fue capaz de evitar su destitución convocando elecciones. A la sazón, la cita con las urnas fue aprovechada por Daniel Noboa. Aunque su figura no tenía visibilidad pública hasta hace apenas meses, lo cierto es que su progenitor no es ningún desconocido. No en vano, Álvaro Noboa posee una de las mayores fortunas de Ecuador y ha sido candidato presidencial en distintas ocasiones.

Como avanzó Libre Mercado, la candidatura de Daniel Noboa ha cogido por sorpresa a las encuestas y ha logrado imponerse en segundo vuelta combinando su núcleo duro de apoyos con el rechazo generalizado que despertaba la candidatura correísta de Luisa González, ampliamente considerada una "marioneta" del ex presidente, hoy prófugo de la justicia y radicado en Bélgica.

Este diario explicó el pasado mes de agosto que la candidatura de Daniel Noboa no llegó a presentar ningún plan económico detallado. A lo largo del debate presidencial que libró con González, el joven aspirante insistió en que la prioridad es la "competitividad", haciendo referencia a la necesidad de eliminar el Impuesto a la Salida de Divisas o a la importancia de mejorar el modelo tributario. También habló de retirar las trabas que impiden la entrada de capital foráneo.

Sin embargo, aunque el 52% de los votantes le han dado su apoyo en los comicios celebrados el 15 de octubre, Noboa no lo va a tener fácil. De entrada, carece de un gran bloque parlamentario que pueda apoyar su acción de gobierno, lo que ya demostró ser un problema de primer orden para el presidente saliente. Además, Ecuador lidia con un galopante déficit fiscal de casi 5.000 millones de dólares (el gasto público total ronda los 31.000 millones) y con una tasa de homicidios cinco veces superior de lo habitual (en 2022, 25 fallecidos por cada 100.000 habitantes).

A todo lo anterior hay que sumarle las consecuencias de un ecologismo izquierdista de nefasto impacto para la economía, merced al cual se ha limitado la actividad minera y petrolera y se ha desarrollado un modelo energético con una capacidad de generación insuficiente que, probablemente, se traducirá en apagones a lo largo de los próximos meses.