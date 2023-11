¿Qué tarifa da un mejor precio de la luz hoy?

El precio de la luz sigue siendo un tema que preocupa a muchos hogares. Con la llegada del frío, empezamos a leer noticias sobre la escalada de precios a medida que se encienden radiadores y estufas. Por eso, a lo mejor es el momento de revisar si tenemos la tarifa que da el mejor precio de la luz hoy en día o hay alguna oferta de luz que pueda ayudarnos a ahorrar en nuestra factura.

Conoce tu tarifa de luz

Para encontrar puntos en los que podamos ahorrar, es fundamental saber qué clase de oferta de gas y luz tenemos contratadas. En lo que respecta a la electricidad, encontramos tarifas que mantienen un precio fijo durante todo el día; tarifas con discriminación horaria, en las que el precio de la luz está dividido en varios tramos; y tarifas con los precios del mercado regulado, en las que el precio de la luz cambia cada hora y está establecido por el mercado mayorista.

Si alguien quiere saber qué tipo de tarifa tiene contratada, puede revisar las últimas facturas o ponerse en contacto con la empresa comercializadora.

Tarifa con precio de la luz por horas (PVPC)

En el mercado regulado existe una única tarifa, la del Precio Voluntario al pequeño Consumidor (PVPC). Se basa en la variación de los precios de la electricidad a lo largo del día. Esta tarifa se divide en tramos horarios con los precios que se han establecido en el mercado mayorista, lo que influye en el coste de la electricidad en cada momento. Para beneficiarse de estas tarifas, es importante conocer los diferentes períodos y sus correspondientes precios.

Información sobre el precio de la luz hoy: cómo obtener los datos actualizados

El precio de la luz es muy volátil, ya que depende de muchos factores. Ya vimos cómo la guerra de Ucrania tuvo un gran impacto en la generación de energía y el reciente estallido del conflicto entre Israel y Palestina mantiene en vilo al mercado energético. Se prevé que, como el invierno pasado, el precio comience una tendencia al alza en los próximos meses.

Pese a ello, los cambios son muy fáciles de seguir. El precio de la luz cada día se determina según las ofertas del mercado mayorista y se puede consultar el precio de cada hora en la página web de la Red Eléctrica Española.

No obstante, que sean fáciles de seguir no significa que sean fáciles de aprovechar. Tener que adaptar constantemente los hábitos de consumo a los precios del mercado puede suponer un estrés que no compense el ahorro.

Recomendaciones para estar al tanto de las variaciones en el precio de la luz a lo largo del día

Revisar periódicamente los medios de comunicación especializados en el sector energético. Muchos de ellos publican noticias y actualizaciones sobre el precio de la luz, permitiendo conocer los cambios significativos que pueden afectar a la factura eléctrica.

Utilizar aplicaciones móviles o herramientas en línea que ofrecen datos en tiempo real sobre el precio de la luz. Estas aplicaciones permiten conocer las diferentes franjas horarias y comparar los precios para ajustar el consumo en función de las tarifas más económicas.

Seguir a medios relacionados con el sector energético como preciosluzhoy.com u ofertasenergiahoy.com, que publican información relevante sobre el precio de la luz y ofrecen consejos para ahorrar en el consumo eléctrico.

Tarifas de luz con discriminación horaria

Los hogares que suscriben la tarifa del mercado regulado viven en una constante incertidumbre sobre cuál va a ser el precio de la energía que consumen al final de cada mes. Sin embargo, la mayoría de las comercializadoras entienden que las subidas y bajadas de precio ofrecen también una oportunidad de ahorro a aquellas familias que sean capaces de adaptar sus hábitos de consumo a los horarios donde la demanda de energía es menor. Por eso, existen las tarifas de luz con discriminación horaria.

Generalmente, se establecen tres períodos: punta, llano y valle. Durante el período punta, los precios son más altos debido a la mayor demanda de energía. En el período llano, los precios se mantienen estables y, en el período valle, los precios son más bajos debido a una menor demanda. Sin embargo, hay tarifas que dividen los tramos de forma diferente, como precios diferenciados durante el día y la noche o con un precio bonificado durante un determinado número de horas al día.

Las mejores tarifas de luz con discriminación horaria en octubre han sido:

Compañía Precio punta Precio llano Precio valle Tarifa A Tu Aire de TotalEnergies 0,1739 €/kWh 0,1280 €/kWh 0,1126 €/kWh Tarifa Horas de Gesternova 0,2670 €/kWh 0,2103 €/kWh 0,1763 €/kWh Tarifa Luz Eficiente de Nexus 0,2111 €/kWh 0,1341 €/kWh 0,1208 €/kWh Tarifa variable de Energy GO 0,2452 €/kWh 0,1949 €/kWh 0,1617 €/kWh

Tarifas planas de luz

Las personas que busquen no tener que estar pendientes de la hora cuando quieran poner los electrodomésticos o no echarse a temblar cuando vean las subidas en el precio de la luz solo tienen que contratar alguna de las ofertas de luz y gas que ofrecen un precio fijo, sea la hora que sea.

Las tarifas planas con los mejores precios de luz en octubre son:

A tu aire luz siempre de TotalEnergies Consumo 0,13243 €/kWh Potencia 49,8998 €/kW/año Plan Estable 100 de Iberdrola Consumo 0,1802 €/kWh Potencia 46,29 €/kW/año Tarifa Luz Estable de Nexus Consumo 0,1353 €/kWh Potencia 64,3080 €/kW/año Tarifa plana de luz de Repsol Consumo 0,1397 €/kWh Potencia 49,80 €/kW/año Tarifa Despreocúpate de Energía, Luz y más de El Corte Inglés Consumo 0,1224 €/kWh Potencia 62,9766 €/kW/año

¿Cuál es la mejor oferta de luz hoy?

El sector de las comercializadoras energéticas es muy competitivo y constantemente están buscando la manera de mejorar las ofertas de los rivales para conseguir nuevos clientes. Por eso, cualquier hogar que lleve mucho tiempo con el mismo contrato de luz o de gas debería comparar sus condiciones con alguna de las nuevas ofertas de luz y gas. Una hora bien invertida puede suponer un ahorro de decenas de euros al año.