El ex futbolista de la selección española y de clubes como el Real Madrid o el Liverpool, Xabi Alonso, ha salido victorioso en su batalla legal contra la Agencia Tributaria. Tras años de arduo litigio, el centrocampista ha logrado que el Tribunal Supremo le absuelva de los cargos de evasión fiscal, confirmando su inocencia penal y validando la plena legitimidad de las estructuras fiscales que diseñó junto a sus asesores y consejeros legales.

Alonso, que actualmente se desempeña como entrenador del Bayern Leverkusen, expresó su alivio y satisfacción ante la resolución del caso, que se juzgó hasta cinco veces en un verdadero acoso y derribo. En una rueda de prensa rutinaria cuya convocatoria se debió a sus compromisos profesionales, la prensa teutona le preguntó por esta cuestión de la que tanto se ha venido hablando. "Es como ganar un título más", afirmó con una media sonrisa dibujada en el rostro.

"Ojalá en España se difunda mi victoria", declaró el vasco. "Ha sido una larga batalla, más de diez años, es duro enfrentar algo así. Sin embargo, yo tenía la convicción de que había cumplido con la legalidad vigente y quise tener fe en la justicia. Gané en tres instancias, pero las autoridades y la fiscalía apelaron, apelaron, apelaron y me persiguieron de esta manera hasta que el Tribunal Supremo ha puesto fin al tema", confesó.

"No es fácil soportar esa presión. Pedían pena de cárcel, para lo cual no había ningún motivo, y lo que querían con esa amenaza es que, bajo presión, nos sentáramos a hablar y llegáramos a un acuerdo. Sin embargo, tenía la convicción de que hice todo bien y decidí luchar hasta el final", explicó Xabi Alonso en una breve pero contundente respuesta.

El deportista ha mantenido su inocencia desde el inicio de las investigaciones, sosteniendo que sus actividades fiscales se encontraban en total conformidad con la legislación vigente. De hecho, la defensa del jugador se centró en demostrar que las estructuras fiscales utilizadas no solo eran legales, sino que contaban con el asesoramiento de profesionales especializados en materia tributaria.

Este fallo favorable no solo supone un espaldarazo para el ex futbolista, sino que también arroja luz sobre la complejidad y la interpretación de la normativa fiscal en España. Así, el caso de Xabi Alonso ha generado un intenso debate en torno al marco impositivo en vigor y la necesidad de una mayor claridad en las regulaciones aplicables a los contribuyentes, amén de unas mayores garantías de seguridad jurídica para quienes se ven afectados por este tipo de reclamaciones y, con frecuencia, se ven obligados a luchar contra una maquinaria estatal que no ceja en su empeño de forzar acuerdos bajo amenaza de cárcel.

Una trayectoria intachable

En medio de la controversia, Alonso ha defendido en todo momento su integridad pero ha evitado hacer manifestaciones sobre la cuestión, continuando con sus actividades profesionales sin perder la concentración en su emergente carrera como entrenador, que no hace sino dar continuidad a una impecable trayectoria con las botas que le llevó a disputar más de 700 partidos con sus distintos equipos, amén de más de 100 encuentros con la camiseta del combinado nacional español.

Xabi Alonso ganó la Copa de Europa en dos ocasiones, primero con la camiseta del Liverpool (2004/2005) y después vistiendo el blanco del Real Madrid (2013/2014). Asimismo, jugó un papel clave en el mediocampo de la selección española, junto a la que se proclamó dos veces campeón de la Eurocopa (2008, 2012) y ganó el Mundial de Fútbol de 2010. Colgó las botas al final de la temporada 2016/2017, tras varios años de éxitos en el Bayern de Múnich, y empezó su periplo como entrenador en 2018, dando el salto a la élite con su firma por el Bayern Leverkusen hace algo más de un año, en octubre de 2022.