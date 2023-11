Alfredo Merino: "Siempre hay que contemplar los riesgos en las inversiones"

La seguridad es lo que buscan los ahorradores en tiempos de inestabilidad. Dentro de sistema financiero español, es Banca March el que lidera con sus productos que combinan inversión, seguridad y rentabilidad y que no se ven tan afectados por las turbulencias puntuales de los mercados. El Gerente de Desarrollo de Negocio de Banca March, Alfredo Merino, destaca la importancia de tener en cuenta los riesgos de cara a invertir.

El gestor debe de tener un gran conocimiento de la realidad del cliente para hacer crecer su patrimonio y de protegerlo. De esta manera, los gestores contemplan no sólo los riesgos más financieros; como el de mercado, el riesgo de divisa incluso el riesgo político, sino también otros riesgos que forman parte de la vida más cotidiana del cliente, pero no por ello menos importantes, es decir, a riesgos asegurables que si no están contemplados o convenientemente valorados puede suponer un peligro para la integridad del patrimonio financiero que se tiene que preservar.

En este contexto, el papel del acompañamiento asegurador de Banca March es fundamental. El acompañamiento asegurador se desarrolla paralelamente a la gestión de su patrimonio financiero, ambas son complementarias porque ambas se ven afectadas ante contingencias.

En un mercado tan competitivo y muchas veces centrado en precio, la parte positiva es que la competencia supone un reto de mejora por un lado y por otro para Banca March el precio no lo es todo, es importante, sí, pero sólo es una parte del Plan B. En un seguro hay partes mucho más relevantes.