La prensa de izquierdas española rabia por la victoria de Milei

La prensa de izquierdas española rabia ante la contundente victoria de Javier Milei en los comicios de Argentina y dispara con la pólvora ya mojada de los argumentos más manidos durante la campaña contra el economista y candidato de La Libertad Avanza, quien tomará posesión de la presidencia de la República Argentina el próximo 10 de diciembre después de haber vencido en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a Sergio Massa, ministro de Economía y candidato peronista, con el 55,7% frente a 44,4%.

El Diario

Desde El Diario no han dudado en criticar las ideas libertarias del candidato de La Libertad Avanza contra el exceso de gasto público y déficit presupuestario: "Javier Milei, un ultra a favor de la venta de órganos y en contra de la "aberración" de la justicia social".

El periódico dirigido por Ignacio Escolar trata de desprestigiar a Milei y asustar a los lectores con "el hiperliberalismo económico que propone La Libertad Avanza". Además lamentan que Milei proponga "el cierre del Banco Central del país" y la eliminación de "subsidios y bajando impuestos y gastos en obra pública". Todo ello, como si fuera por sí mismo negativo. Pero, además, este periódico trata de vincular a Milei con otros "referentes de la ultraderecha", como serían Trump, Bolsonaro, Abascal y Salvini, quienes le han felicitado por redes sociales con motivo de su victoria. Esto mismo hacen desde El Salto, quienes explican que "Milei ha acuñado un discurso, en consonancia con las extremas derechas en el mundo, que pone en cuestión toda la institucionalidad vigente".

El País

El diario El País, que lleva en portada la victoria del "ultraderechista" Javier Milei, publica en sus páginas interiores que, con estos resultados, Argentina "se adentra en lo desconocido". En este sentido, el diario del Grupo Prisa señala que los argentinos han "abrazado sin matices a la ultraderecha" y se suben "a la estela que ya transitaron Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil". De este modo, insisten en el supuesto riesgo de que dolarice la economía, privatice masivamente los servicios públicos y reduzca drásticamente el gasto público, además del peligro que supondría el rechazo del candidato liberal hacia el aborto y su "relectura del terrorismo de Estado", que tachan de negacionista. Con todo, desde El País se regodean de que Milei tendrá que negociar con aquellos a los que calificó de "zurdos de mierda", "escoria humana" y "adefesios".

Asimismo, este mismo diario, en otro artículo, describe a Milei como "una mezcla de predicador mesiánico y estrella del rock" que "se convirtió en uno de esos políticos profesionales que tanto odiaba". De este modo, insinúan la supuesta hipocresía de Milei al haberse acercado a la derecha de Macri y Bullrich y se preguntan su el economista ocultó lo que pensaba en realidad para sacar rédito político. Y es que en el diario de Prisa remarcan que "sus innumerables contradicciones obligan a los argentinos a elegir a cual de las dos versiones del candidato creer". Lo que no logran comprender desde El País es que, en realidad, Milei puso por delante su país que sus propias ideas, y se acercó a quienes podían apoyarle para hacer frente al kirschnerismo, que era el objetivo principal.

Del mismo modo, como ya es habitual en el juego sucio de la izquierda, desde este mismo periódico insisten en que Milei se opone a lo que llaman "matrimonio igualitario", destacan que los empresarios argentinos temen la dolarización y publican que habla con Conan, su perro fallecido, a través de una médium. Es más, tratan de hacer un esperpéntico retrato en el que deslizan la idea de su desequilibrio mental (algo que en España han hecho también con Isabel Díaz Ayuso; y es curioso, cuando menos, que los sectores que se dicen más comprometidos con esta cuestión la empleen de forma tan banal) publicando que sus compañeros del colegio y de trabajo "lo describen como un niño retraído, al que no le gustaba demasiado socializar", quienes "coinciden en su temperamento explosivo, fuente incesante de problemas hasta la actualidad". A ello, le añaden que "le cuesta estar en una reunión social y mantener un diálogo relajado con varias personas". Pero lo llevan un paso más allá y declaran que "ese carácter revela rasgos intransigentes y autoritarios".

Finalmente, en un último alarde de camaradería, explican que "su inexperiencia se hizo visible como nunca antes en el último debate contra Massa", en el que supuestamente "el candidato peronista lo arrinconó y le asestó un golpe verbal tras otro en forma de preguntas" Con todo, desde El País creen que Milei ha ganado las elecciones prácticamente por pena: "Massa desnudó la falta de preparación de Milei para ponerse al frente del país, pero la paliza fue tan grande que muchos empatizaron con la fragilidad y las dudas del economista acorralado."

La Vanguardia

La Vanguardia también lleva en portada la victoria de Milei. Desde este medio, en el que emplean el oxímoron "libertario ultraconservador" para referirse al candidato de La Libertad Avanza, dicen que Milei "ha perfeccionado el arte trumpista del discurso ofensivo y políticamente correcto" y que "interpreta teatralmente al rockero punk de excesos mussolinianos, que defiende, en el mismo discurso, a torturadores de la dictadura militar y al premio Nobel de Economía Gary Becker". Debe ser que todo lo que sea criticar la pésima gestión económica y administrativa de un país gobernado por la izquierda es muestra de "excesos mussolinianos".

Por otra lado, dicen que "blande la motosierra con el billete verde de Wall Street" y, del mismo modo que El País, insiste en la superioridad de Massa y la hipocresía de los pactos con otros partidos de derecha, pues, señalan, la estrella de Milei llegaba a la segunda vuelta "más apagada". Así las cosas, insisten en que "la mayoría de los economistas, incluso los que apoyan su plan de recortes al Estado, consideran que el plan de dolarización conduciría al desastre" y ven a Milei como un factor de riesgo para el frente antikirschnerista.

El Periódico

Para El Periódico, desde donde señalan que "los argentinos arrojaron al aire la moneda de la desesperación", tras la victoria de Milei, Argentina está "en caída libre". En este sentido, explican el éxito en los comicios del economista liberal basándose en que ha prometido "una remota prosperidad y capturó el favor en las urnas y el fervor incluso de una parte decisiva de la sociedad". Al respecto, señalan, "lo eligieron los millonarios, deseosos de terminar con el populismo, la clase media furiosamente antiperonista y millones de pobres que habían dejado de creer en nada porque lo han perdido todo: trabajo, educación, seguridad".

Así, dicen, "todos pasaron por alto sus excentricidades", entre las que cuentan "la condición de enviado celestial, la especialidad en sexo tántrico, la comunicación telepática con los perros, a los que considera sus "hijos de cuatro patas", y su flamante novia imitadora de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, futura Primera Dama". En este sentido, apuntan, "la desilusión colectiva tuvo más peso que las amenazas, jactancias y exabruptos terraplanistas" de Milei y hacen gala de su antisemitismo al criticar que "el ultraderechista ya ha avisado su decisión de subordinarse no "solo a Estados Unidos sino alinearse de manera inequívoca con Israel" y también que "dijo que se convertirá al judaísmo."

Y es que desde El Periódico parece que se sorprenden con que "los desfavorecidos de siempre optaron, bajo esas circunstancias, por un economista que considera a la justicia social una aberración y debe imperar la ley del más fuerte" y culpan a Milei por la polarización: "la Argentina está partida en dos por razones que ya exceden la polaridad kirchnerismo-antikirschnerismo".

Público

Finalmente, desde Público ven que con la proclamación de Milei "Argentina se asoma al precipicio" y expresan que quien se encuentra "al timón" es, en realidad, el expresidente Mauricio Macri, quien habría forzado a que "el león" module "sus rugidos" y acepte "una suerte de cohabitación durante los próximos cuatro años" Así, confían en que las propuestas de Milei se queden en "papel mojado", las cuales, no obstante, ofrecerían "un horizonte de gran incertidumbre para Argentina", dado que "lo fía todo a las bondades del mercado", aunque con sorna matizan que "bueno, todo no", porque, burlándose, escriben que "algunas decisiones las consulta antes con otro ente, en este caso espiritual: su fallecido perro Conan (un mastín con el que asegura comunicarse desde el más allá). Parece una broma pero no lo es". Según Público, "su hermana Karina, jefa de su campaña electoral, oficia como médium".