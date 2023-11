Milei arranca su Gobierno con la privatización de YPF y las televisiones públicas

"La situación de Argentina es crítica, los cambios que nuestro país necesita son drásticos, no hay lugar para el gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas". Así ha arrancado el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, con claridad, convicción y firmeza de lo que hay que hacer para resolver los graves problemas que atraviesa desde hace años la economía argentina.

"Hoy comienza el fin de la decadencia argentina, hoy comienza la reconstrucción", dijo en su primer discurso como presidente electo. Pero es plenamente consciente de los enormes retos y dificultades a os que se enfrenta. "Si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita, nos dirigimos a la peor crisis de nuestra historia". En este sentido, destacó que "tenemos un problema monumental por delante: la inflación, el estancamiento, la falta de empleo genuino, la inseguridad, la pobreza y la indigencia".

Sin embargo, Milei también tiene muy claro que estos problemas "sólo tienen solución si volvemos a abrazar las ideas de la libertad". Y, en concreto, enfatizó la necesidad de defender "tres premisas muy simples: un gobierno limitado, respeto a la propiedad privada y comercio libre".

Primer discurso de Milei:

1- Se termina modelo Estado omnipresente.

2- Gobierno limitado, respeto propiedad privada y comercio libre

3- A la oposición: "dentro de la Ley todo, fuera de la Ley nada"

4- Cambios drásticos, no gradualismo

5- Viva la libertad carajo pic.twitter.com/ripmWTYw1n — Daniel Fernández (@danfmsg) November 20, 2023

"Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartiste entre los políticos y sus amigos". Y añadió que "nuestro compromiso es con la democracia, con el comercio libre y con la paz". Consciente, además, de que habrá resistencias, gente "que quiere mantener privilegios. A ellos les digo: dentro de la ley todo; fuera de ella, nada". El nuevo presidente enfatizó que "hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad".

Sus primeros anuncios

El economista liberal centró sus primeros anuncios en ratificar una de las ideas que desarrolló durante la campaña electoral: la privatización de los medios públicos y de la petrolera de mayoría estatal, YPF.

"Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado", afirmó Milei en una entrevista con radio Mitre, al día siguiente de ganar la segunda vuelta de las elecciones que le llevarán a la Presidencia de Argentina el 10 de diciembre próximo.

Milei mencionó su intención de vender YPF, la petrolera controlada por el Estado argentino desde 2012, tras una nacionalización de las acciones en manos de la española Repsol, que derivó en un reciente fallo en Estados Unidos por el que Argentina debe pagar 16.000 millones de dólares (14.630 millones de euros) al fondo Burford Capital y que el Estado apeló.

"Lo primero que hay que hacer es recomponerla", dijo Milei sobre YPF, al señalar "el deterioro" de la empresa en términos de resultados que hizo que valiera "muchísimo menos" que cuando fue expropiada. YPF fue creada en 1922 en Argentina y fue la primara petrolera estatal integrada verticalmente en todo el mundo. En 1999 fue privatizada y vendida a Repsol, que luego vendió un 25% a Petersen Energía en 2007. En 2012, el Estado expropió el 51% de las acciones en manos de Repsol.

"En la transición que estamos pensando en la cuestión energética, tanto Enarsa como YPF tienen un rol mientras se racionalicen las estructuras, se las pone a crear valor para que se las pueda vender de una manera muy beneficiosa para los argentinos", explicó el presidente electo.

El economista libertario afirmó además que tienen que ser privatizadas tanto la Televisión Pública como Radio Nacional y la agencia estatal de noticias Télam. "La Televisión Pública se ha convertido en un mecanismo de propaganda", afirmó el líder de La Libertad Avanza, y recordó que el 75% del tiempo que se habló sobre su espacio durante la campaña electoral se hizo "de manera negativa" y "levantando las mentiras y abonando la campaña del miedo" que, consideró, le hizo su rival. "No adhiero a tener un ministerio de propaganda encubierta", señaló Milei.