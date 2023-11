TDND: ¿Qué debo hacer si tengo contratado un plan de pensiones?

Los últimos meses del año son los de la preparación de la Navidad, los recopilatorios de noticias del año, los regalos... y los planes de pensiones. No tiene demasiado sentido, porque las ventajas fiscales son las mismas en enero o en diciembre. Pero, por alguna razón que tiene que ver con ese comportamiento del consumidor un tanto extraño del que nos hablan los expertos en marketing, todos lo dejamos para el final. Y esto también lo saben en el sector. Por eso, en estas semanas previas a la Nochevieja, se multiplican las ofertas para los traspasos de los planes de pensiones: casi todas las entidades tienen algún gancho con el que atraer a sus clientes.

Esta semana, en Tu Dinero Nunca Duerme, hablamos de uno de los productos más exitosos del sistema financiero español, aunque esté un poco de capa caída, tras los recortes a las ventajas fiscales que se han ido aprobando en los últimos tiempos. Para ayudarnos, nos acompañan Giorgio Semenzato y Kevin Koh Maier, CEO y director de Inversiones de Finizens, que acaban de publicar, este mismo domingo, un pequeño informe que han realizado sobre los costes asociados a las bonificaciones y campañas promocionales de los bancos.

Semenzato lo explica así: "Las bonificaciones están asociadas a períodos de permanencia que en algunos casos llegan incluso a los 10 años. Otras veces están asociadas a la contratación de otro producto. ¿Cuál es la trampa? Pues en nuestro estudio, que está realizado con datos públicos, demostramos que en la mayoría de los casos, asocian comisiones que son las más altas que permite la ley. Si yo te doy el 3% y te cobro el 1,5% de comisión máxima, te tengo bloqueado durante unos años y ahí es donde sacan el dinero los bancos".

El cliente medio muchas veces siente que no sabe lo que mirar ni dónde buscar lo que quieren saber. Koh Maier confirma que hay muchas personas que se sienten desamparadas a la hora de encontrar información: "No es fácil [mirar lo que tiene mi plan de pensiones] porque hay una industria creada para que la gente no sepa lo que tiene. Incluso, hay información contradictoria. Si a nosotros nos resulta complicado, no te quiero decir a alguien que no haya visto todos estos documentos que emite la banca. Lo más importante que debe mirar el cliente es el equilibrio sobre rentabilidad-riesgo. Lo siguiente sería ver lo que están haciendo. La ficha mensual suele ser suficiente, te da un resumen sencillo de lo que están haciendo y dónde están invirtiendo. Lo tercero son los costes. Pero lo más complicado no es tanto encontrar esta información, sino saber si lo que uno ve es caro o barato; o si la rentabilidad es buena o mala. El dato no te dice toda la historia y el benchmark que se usa no siempre son relevantes. No hay ningún incentivo a la transparencia para la industria".

En conclusión: "Tienes costes muy elevados para un producto muy malo. Nosotros hemos calculado cuánto debería ser la bonificación para que después de quince años, tengas una rentabilidad similar a la que ofrece Finizens superior al 77%. La bonificación es un caramelo hacia un producto ineficiente: producto muy caro y mal gestionado".