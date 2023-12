Alitalia, en liquidación, anuncia el inicio del despido de más de 2.700 empleados

La compañía aérea Alitalia, en fase de liquidación, ha enviado una carta al Gobierno y a los sindicatos en la que anuncia el inicio de un procedimiento que determina, "a su pesar", los despidos por reducción de personal, una medida que afectará a más de 2.700 trabajadores, informan hoy los medios locales. Se trata de 2.668 empleados de Alitalia que se encontraban en situación de regulación temporal de empleo y para otros 55 empleados de su filial regional Alitalia Cityliner, en la misma situación, según las cifras que publica el diario Repubblica.

Solo se mantienen los puestos de 172 trabajadores, que se quedarán en régimen extraordinario al ser indispensables para la última fase de liquidación de la compañía en quiebra, que comenzó a ser desmantelada en 2021 tras numerosos intentos fallidos de mantenerla operativa.

La carta fue enviada después de que el pasado jueves el Gobierno de Giorgia Meloni notificase formalmente a la Comisión Europea la operación que permitirá la entrada de la aerolínea alemana Lufthansa en el capital de Ita Airways, una nueva aerolínea nacida de Alitalia. La operación con Lufthansa fue cerrada el pasado mayo, cuando la aerolínea alemana se comprometió con el Estado italiano a hacerse con un 41 % del capital de Ita Airways, para la que buscaba un socio desde hace años, por 325 millones de euros.

En la carta, Alitalia explica que no puede volver a contratar a los trabajadores actualmente en situación de regulación temporal de empleo porque "se ha determinado una situación de exceso de personal", aunque aún "no se hayan completado los procesos de reubicación", según el diario. "En el estado actual, no hay más instrumentos legislativos o negociables" que puedan utilizarse para hacer frente a los excedentes de personal con el fin de "limitar las consecuencias sociales" y "las condiciones de la explotación tampoco permiten la aplicación de otras medidas relativas a la utilización del personal mediante la utilización de horarios flexibles o el trabajo a tiempo parcial", añade.

En mayo de 2017, Alitalia entró en concurso de acreedores, pero siguió operando como aerolínea hasta el 14 de octubre de 2021, cuando efectuó su último vuelo, dejando a unos 8.000 trabajadores en el paro.