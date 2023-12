"Se busca inquilino sin hijos": la asfixia al alquiler expulsa a las familias del mercado

"Se busca inquilino sin hijos". En los últimos tiempos están proliferando requisitos como este en los portales de alquiler. Esta nueva condición por parte de los propietarios de vivienda está cogiendo por sorpresa a muchos candidatos a arrendar una casa. Así, a la falta de oferta y a los precios desorbitados se le suman ahora cada vez más exigencias para acceder a su anhelada vivienda.

Entonces, ¿lo que está ocurriendo es que los caseros se han convertido en malvadas personas antiniños? Nada más lejos de la realidad. Sin embargo, ¿es normal que la búsqueda de una vivienda en alquiler lleve aparejado un casting cada vez más exhaustivo para encontrar al inquilino perfecto? En las grandes ciudades sí.

Y es que, la razón de la aparición de cláusulas como la anterior se debe a la desconfianza y la desprotección de los propietarios ante los impagos y la okupación. Es decir, no es más que una consecuencia del estrangulamiento que está sufriendo el mercado debido al desequilibrio entre la oferta y la demanda que han fomentado... los políticos.

La familia ya no es sinónimo de tranquilidad

El presidente de Renta Garantizada, Lorenzo Colino, confirma que "cada vez más gente nos dice que no quiere alquilar a personas con hijos". Renta Garantizada es una compañía especializada en la gestión de alquileres y que asegura, por ejemplo, el cobro de la mensualidad al dueño de la vivienda, aunque no pague el inquilino. Colino explica que el perfil de inquilino que demandan sus clientes ha dado un giro de 180 grados y señala como culpables a "la Ley de Vivienda y, sobre todo, a los cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil" llevados a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Antes, los dueños de las viviendas preferían alquilar a familias porque eran sinónimo de responsabilidad y estabilidad, por ejemplo, porque no se iban a marchar pronto porque habían apuntado a sus hijos al colegio. Antes, las familias eran sinónimo de largo plazo y, ahora, el largo plazo puede suponer un problema y que haya niños, otro, porque tienen más probabilidades de ser considerados inquilinos vulnerables", asegura.

La razón de esta explicación es que la Ley de Vivienda de PSOE y Podemos incluyó cambios de calado en los procedimientos de desahucio previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil que ponen más trabas a la expulsión de los okupas de viviendas. Ya sea por que el okupa no pague el alquiler (inquiokupas) o porque haya entrado por la fuerza en el inmueble (método de la patada), Colino confirma lo que ya pronosticaban los expertos: gracias a esta ley tienen más fácil quedarse en el domicilio.

"La Ley de vivienda no está siendo tan dañina porque no se aplica en todas las CCAA, pero los cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil están ralentizando los procesos de desahucio entre 3 y 4 meses. Además, la norma invierte en el dueño la carga de probar que no tiene a un inquilino considerado vulnerable en su casa y eso es una barbaridad" asegura el presidente de esta compañía de gestión de alquileres.

Colino asegura que, por estas razones, "los propietarios están retirando sus casas del mercado del alquiler y, dentro de los que continúan, la modalidad que más interés tiene es la de alquiler de temporada, porque no están sujetos a la Ley de Vivienda y porque es de temporadas cortas, lo mejor para que no se queden en la casa sin pagar y haya que echarles". El experto añade que "por eso nos dicen que no quieren hijos y que prefieren funcionarios o ingenieros. Porque es menos probable que impaguen".

Colino también señala a otro nefasto efecto que está ocurriendo ante el miedo a los impagos de la renta: "Los dueños de las viviendas cada vez demandan arrendatarios con sueldos más altos porque no se fían, lo que deja fuera a las rentas más bajas". Teniendo en cuenta que es un gobierno de izquierdas el que promueve la intervención del mercado, el resultado es paradójico.