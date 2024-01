Cuatro ideas sobre economía muy potentes para encarar el nuevo año

En este episodio de La Pizarra, Nuria Richart y Domingo Soriano nos ofrecen sus pistas de lectura para este inicio de 2024. Los libros que más nos han gustado a lo largo del año que acaba de terminar y todo lo que pueden enseñarnos, que es mucho, para este nuevo curso.

Por ejemplo, si pensamos en tecnología, crecimiento económico, ampliación de nuestras oportunidades... Pocos libros mejores que "Claves de la innovación", de Matt Ridley, pueden ayudarnos a entender cómo ha logrado avanzar el ser humano en los últimos doscientos años.

Si lo que queremos es organizar nuestras finanzas personales, tenemos que leer, sí o sí, "La psicología del dinero", de Morgan Housel. Dice Soriano que es un libro excepcional, que ha entrado directamente al top 3 de sus títulos sobre finanzas-inversiones favoritos de siempre. Y eso es mucho decir, porque hablamos de muchos grandes libros de finanzas que Soriano nos ha recomendado a lo largo de todos estos años. Clásicos que parecía que tenían su posición en el podium ganada para siempre, pero que se han visto expulsados por Housel, que ha escrito un volumen excepcional, lleno de sensatez y buenas ideas.

En el campo de la historia económica, hacía tiempo que no leíamos algo tan interesante como "De campesinos a franceses: La modernización del mundo rural (1870-1914)", de Eugen Weber. Hablamos de un libro que destruye muchísimos mitos, especialmente el de la arcadia rural feliz, en la que vivían unos agricultores en comunión con la naturaleza, imbuidos de los más bellos ideales, con una vida sencilla pero alegre y sin complicaciones... Weber destroza esa idealización del mundo rural pre-industrial y nos explica la durísima realidad: en la Francia de mediados del siglo XIX, en las comunidades rurales, la norma era una vida breve, dura, violenta, aburrida, sin apenas bienes de consumo, plagada de enfermedades... En suma, una vida que nadie querría y muy alejada de las escenas pastoriles que tanto nos gusta recrear en nuestra cabeza.

Por último, Richart y Soriano nos recomiendan "The Two-Parent Privilege: How Americans Stopped Getting Married and Started Falling Behind", de Melissa Kearney, uno de los libros que más ha dado que hablar en EEUU en el último año. Y lo ha hecho con una tesis contra-cultural, pero al mismo tiempo obvia. Lo que nos explica, citando decenas de estadísticas e informes realizados en EEUU, es que los niños que viven con sus dos padres (o, en su defecto, con dos adultos que se preocupan por ellos) tienen mejores oportunidades en la vida que aquellos (cada vez más numerosos) que viven con un solo progenitor. Esto no es sólo una cuestión de ingresos: imaginemos dos hogares con los mismos ingresos, pero que en uno de ellos sólo hay la presencia de un adulto frente al que tiene dos; los menores que vivan con esos dos adultos tienen muchas más posibilidades de hacerlo bien (en la escuela, el mercado laboral, menos encontronazos con la justicia-policía...) que aquellos que viven con un progenitor que está solo.

Como vemos, cuatro grandes libros, con tesis interesantes y polémicas. No se nos ocurre una manera mejor de comenzar el año.