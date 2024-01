Bank of America alaba la apuesta de Indra por defensa y ve un potencial a sus acciones del 45%

Mark Murtra | Servimedia

Los títulos de Indra han arrancado la jornada del jueves con una subida del 4% después de que Bank of America haya emitido un informe en el que alaba la apuesta de la compañía por el sector de la defensa, recomienda comprar sus títulos y les otorga un potencial del 45%, hasta los 21,5 euros por acción. "Indra está dando los primeros pasos para convertirse principalmente en una compañía del sector aeroespacial y de la defensa, lo que pensamos que apoyará la expansión de márgenes, un flujo de caja libre más fuerte y una expansión de múltiplos", explica el documento elaborado por el analista de defensa del banco norteamericano. Así, a pesar de que el pasado año la compañía presidida por Marc Murtra superó sus máximos históricos, corregidos por dividendos y ampliaciones, mercado y analistas siguen siendo positivos con sus títulos. De hecho, es uno de los valores más alcistas del Ibex 35 en lo que va de año, con una subida acumulada superior al 5%. Nuevo plan estratégico Según apuntan desde Bank of America, la compañía cotiza con un importante descuento frente al sector de la defensa en Europa y señalan el Capital Markets Day (CMD) de marzo como el catalizador clave para los títulos de la compañía. "Está planeado que el grupo presente su nuevo plan estratégico en marzo, cuando desvelará sus planes a medio y largo plazo para convertirse principalmente una compañía de defensa", inciden. Así, creen que el reposicionamiento de su porfolio será "uno de los temas claves del CMD, ya que Indra tiene el objetivo de convertirse en el campeón nacional de defensa en España". Más allá del plan estratégico, desde Bank of America ven tres catalizadores clave que pueden hacer que el mercado esté dispuesto a pagar múltiplos más elevados por la compañía: que comience a desvelar los márgenes de los verticales de sus dos divisiones principales, que incremente la proporción de ventas de defensa y la dirección comunique con mayor convicción que es una empresa de defensa y que desinvierta en parte de su negocio de tecnología para financiar potencialmente adquisiciones en defensa.