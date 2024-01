Los agricultores franceses obligan a Macron a cuestionar las ecoimposiciones de la UE

Los agricultores franceses llevan días bloqueando autopistas y carreteras, asaltando los camiones españoles que cruzan la frontera y obligándoles a tirar la carga. También desvían el tráfico hacia carreteras secundarias que se convierten en ratoneras donde los transportistas españoles permanecen prácticamente secuestrados durante días. Ahora, su furia se dirige hacia la capital y han bloqueado los principales ejes de entrada a París con carácter indefinido. El Gobierno de Emmanuel Macron está jugando con fuego y trata por todos los medios de templar los ánimos de los grandes sindicatos agrarios prometiendo medidas que apuntan directamente hacia el Green Deal de la Unión Europea y hacia todas esas ecoimposiciones con las que ganaderos y agricultores llevan años tragando.

Para empezar, Macron pedirá en la cumbre extraordinaria de la Unión Europea del próximo 1 de febrero que se derogue el barbecho obligatorio del 4% de las tierras, una medida que tendrá que aplicarse este año según las reglas de la nueva Política Agraria Común (PAC). Francia quiere que la decisión se adopte esta misma semana y ha destacado que 22 de los 27 estados de la UE están a favor.

Las restricciones en el uso de fitosanitarios impuesta por la UE es otra de las peticiones habituales de los agricultores. Sin embargo, en este aspecto, Macron no se atreve a pedir una regulación basada en criterios científicos y no ideológicos y se limitará a proponer una ‘regulación espejo’, es decir, prohibir la importación de productos de otros países (España e Italia) que no cumplan con las mismas restricciones exigidas en Francia. Los agricultores franceses competirán en igualdad de condiciones, pero, inevitablemente, la cesta de la compra será más cara para los consumidores galos.

Otra de las cuestiones que el Gobierno francés quiere poner sobre la mesa atañe a la entrada de productos agrícolas de Ucrania. Como medida de apoyo para afrontar la invasión rusa, la UE concedió a Ucrania la plena liberalización del comercio. Sin embargo, varios países, entre ellos Francia, ya han denunciado que esa liberalización está destrozando sus balanzas comerciales.

En el caso de España, nuestras exportaciones de maíz y girasol no pueden competir con el mercado ucraniano. En el caso de Francia, afecta a las exportaciones de pollo, huevos y azúcar, motivo por el cual solicitarán a la UE que establezca una serie de límites o un "sistema de compensación" para las exportaciones ucranianas.

Ayudas y concesiones a los agricultores

Con el objetivo de aplacar las protestas, el primer ministro, Gabriel Attal, ya anunció el pasado viernes que se mantendrán las exenciones fiscales al gasóleo agrícola eliminando además las trabas burocráticas que dificultaban su solicitud. A partir de ahora, los profesionales del campo no tendrán que adelantar los pagos para recuperarlos posteriormente, sino que los descuentos se realizarán directamente.

También se reducirán los plazos para recurrir proyectos agrícolas, lo que agilizará las resoluciones judiciales. Además, las explotaciones dejarán de padecer el acoso de las instituciones y no podrán ser objeto de más de un control administrativo al año.

El primer ministro también anunció ayudas sectoriales o regionales: para las explotaciones de viticultura afectadas por la crisis de exceso de producción, para las de Bretaña afectadas por el último temporal o para el reembolso de los gastos de veterinario.

Más controles aduaneros

Con respecto al boicot de los camiones españoles, el ministro de Agricultura, Marc Fesneau, ha señalado este lunes en una entrevista al canal France 2 que se han desplegado 15.000 policías y gendarmes con la consigna del Ministerio del Interior de "no intervenir" en las protestas "mientras se respeten los bienes y las personas".

Por otra parte, los servicios de Aduanas y del Estado realizarán controles exhaustivos para comprobar que los productos que entran del extranjero cumplen las reglas, lo que supondrá una nueva traba para los transportistas españoles.

Desde España, el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, ha dicho este lunes que el Gobierno sigue con "preocupación" las protestas de los agricultores franceses que incluyen el bloqueo del paso a camiones españoles, por lo que está en contacto con las autoridades del país vecino para que "garantice la seguridad" de los transportistas españoles y sus mercancías y "la pronta restauración de la libertad de movimiento".