Ecologismo, IVA, menos ganas de cocinar.... ¿Por qué se desploma en consumo de pescado en España?

España es uno de los países que mejores alimentos produce. Sin embargo, algunos hábitos de consumo están empeorando. Ejemplo de ello es que el consumo de pescado se está resintiendo. Desde la Fundación Española de la Nutrición (FEN) destacan que "según el panel de consumo alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la compra de pescado y por tanto su consumo está descendiendo en los hogares españoles en los últimos años" debido al "aumento de precio de la cesta de la compra, [...], la pérdida de habilidades culinarias, el tiempo que se dedica a cocinar y las preferencias personales".

Tal es así que, de hecho, Mercadona ha decidido adaptar su sección de pescadería a este nuevo escenario. Como informó Expansión, la cadena valenciana está cambiando el pescado fresco por el congelado, reduciendo el pescado fresco en el mostrador y apostando por las elaboraciones ya preparadas en bandejas. Asimismo, desde fuentes de la compañía nos confirman a Libre Mercado que están probando este cambio.

El consumo se resiente

En efecto, la evolución del consumo de pescado es preocupante. De acuerdo con el Informe del consumo de alimentación en España 2022, elaborado por el Ministerio de Agricultura, en el año 2022, la compra de pescado fresco por parte de los hogares españoles decreció un 16,9%. Como podemos comprobar, la evolución anual del total de compras (expresadas en millones de kilogramos) representa una disminución generalizada en el sector.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Atendiendo al desglose por mes del último año, observamos que pese al leve incremento de noviembre, el consumo de pescados y mariscos todavía sigue siendo muy bajo.

Elaboración propia con datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

De hecho, como explica Javier Garat, Secretario General de Cepesca y Presidente de Pesca España, en la última década el consumo de pescados y mariscos en hogares ha descendido alrededor de un 30% de acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Mientras que en el mes de octubre de 2023 el consumo de pescados y mariscos per cápita acumulado durante los últimos doce meses fue de 18,5 kilogramos per persona, en octubre de 2013 éste ascendía a 26,53 kilos per cápita (un 30,27% más).

Motivos

Según Garat, debemos tener en cuenta que los hábitos de consumo han cambiado, pues ya no se consumen tantos productos frescos, tenemos menos tiempo para cocinar y, finalmente, "vamos a lo fácil". Del mismo modo, apunta a que otra de las causas que explicaría la evolución actual de estos patrones de consumo es la decisión del Gobierno español de no eliminar ni reducir el IVA del pescado. Esto, explica Garat, ha afectado indirectamente al sector pesquero y al consumo de sus productos, porque los consumidores han ido a comprar los productos más baratos. En este sentido, no duda en señalar directamente al Ejecutivo al afirmar que "se le llena la boca al Gobierno diciendo que hay que apostar por una alimentación saludable, pero una alimentación saludable requiere una fiscalidad saludable, y en este caso no lo están fomentando".

Finalmente, cree que es fundamental también la presión y las campañas de los movimientos veganos, vegetarianos, animalistas y ecologistas, "que meten miedo al consumidor con noticias falsas" cuando, en realidad, los informes de diferentes organismos internacionales muestran que debemos consumir pescado y que son mayores los beneficios que ello reporta al ser humano que los posibles riesgos existentes.

Por otra parte, Garat explica también que las políticas ambientalistas de la UE están afectando gravemente a la industria pesquera en general. De hecho, señala que han firmado un comunicado conjunto con otras asociaciones pesqueras mostrando su apoyo a los agricultores y ganaderos que se están manifestando donde, además, informan de que la industria de la pesca se encuentra en la misma situación. "Las políticas europeas o cambian de rumbo o van a destrozar al sector pesquero, y en general al sector primario", señala.

Por este motivo, Garat indica que lo que se debe buscar es un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos con la seguridad y la satisfacción de las necesidades alimentarias de los europeos. Al respecto denuncia que el problema es que "la UE es muy exigente con nuestros productores y con los de terceros países no lo es tanto", puesto que aquí se prohíbe ciertas formas de pesca que, sin embargo, en terceros de los que importamos los productos que necesitamos se siguen empleando.

"Quieren dar la impresión de que en la UE somos los mejores del mundo desde el punto vista del medioambiente, pero al final a la gente hay que darle de comer", subraya. De hecho, señala que en el caso de los productos pesqueros , actualmente en la UE el 70% de lo que se consume proviene de terceros países. Por esto mismo, concluye que "está en juego la soberanía alimentaria".

A todo ello, según Garat, debemos añadirle también que tras la desaparición del Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM, un organismo que se dedicaba a promocionar el consumo de productos pesqueros) la promoción es hoy mucho menor, pues la labor que este organismo hacía con unos 10 millones de euros la hace ahora el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con tan sólo 1 millón.

Finalmente, preguntado acerca de cómo se está viendo afectada la industria pesquera dentro de este contexto, Garat explica que "mientras que en el año 1986 España tenía unos 22.000 barcos pesqueros, hoy no llegan a 8.600". En este mismo sentido, señala que "si bien antiguamente en España se pescaban cerca de 1.400.000 toneladas de pescado y mariscos al cabo del año, hoy nos encontramos con una cantidad de entre 800.000 y 900.000 toneladas", siendo ahora el total de ingresos por primera venta (en la lonja) de "unos 2.000 millones de euros y el valor agregado de unos 10.000 millones".

Riesgos para la salud

En este sentido, Garat apunta a que esto es un problema principalmente por el impacto que tiene en la salud de los españoles. Como indica, "está demostrado que el consumo de pescado y marisco tiene una serie de beneficios, por ser una proteína de alto valor biológico, por sus vitaminas, por sus minerales, por sus ácidos omega-3; por todas las propiedades nutricionales que tiene y porque previene muchas enfermedades".

Del mismo modo, desde la FEN indican que "los beneficios para la salud del consumo de pescado están estrechamente relacionados con su contenido nutricional en proteínas, lípidos, vitaminas y minerales". Así, subrayan que "la ausencia de consumo de pescado puede conllevar una baja ingesta de proteínas, lo cual pone en riesgo el aporte de aminoácidos esenciales para el organismo".

Del mismo modo, "el papel protector de los ácidos grasos omega-3 puede estar comprometido debido a un menor aporte de los mismos, teniendo repercusiones a nivel cardiovascular". Por ello mismo, destacan también que "pueden aparecer ciertas consecuencias derivadas de la falta de aporte de vitaminas y minerales", como el riesgo de padecer osteoporosis debido a una carencia de vitamina D, o enfermedades autoinmunes. Con todo, trasladan a Libre Mercado que "según las guías alimentarias dirigidas a población general y en especial la presentada por la FEN sobre el consumo de alimentos, hay que tomar entre 3 y 4 raciones de pescado a la semana".

Desde FEN explican que "podemos encontrar por ejemplo técnicas culinarias donde se mantengan bien los nutrientes ya que no someten al alimento a temperaturas elevadas", como el vapor, el hervido o el microondas, mientras que "técnicas como el horno, la plancha, la fritura o la parrilla serán buenas opciones si buscamos un cocinado con mayor sabor a nivel organoléptico". En todo caso, concluyen, "lo importante es seleccionar métodos de cocción que preserven la calidad nutricional del pescado y que se ajusten a un estilo de vida saludable, variado y equilibrado".