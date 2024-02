Milei da un recital con los conservadores de EEUU: "Lindo día para hacer temblar a la izquierda"

El presidente de Argentina, Javier Milei, participó el pasado sábado en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que tuvo lugar en Washington, donde coincidió, entre otros, con el expresidente de EEUU y actual precandidato a la Presidencia, Donald Trump.

Ambos se vieron brevemente y Trump aprovechó la ocasión para pedirle a Milei "haz Argentina grande de nuevo". El encuentro tuvo lugar durante la tercera jornada de la CPAC, un evento iniciado en el año 1974 que se ha convertido en un espacio de los conservadores dentro y fuera de Estados Unidos.

Milei inició su intervención cantando Panic show, canción emblemática de su campaña, para, a continuación, señalar que era un "lindo día para hacer temblar a la izquierda". El presidente argentino ofreció una nueva lección de economía a los asistentes, advirtiendo que la intervención estatal es "violenta" y "mete ruido en el sistema, haciendo que funcione peor".

Milei se presentó en CPAC cantando "Panic show": "Lindo día para hacer temblar a la izquierda..."pic.twitter.com/g4WxeXDGOZ — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) February 25, 2024

Asimismo, denunció que "la casta corrupta se compone de políticos ladrones, que ponen sus privilegios por encima del bienestar de los argentinos. Por empresarios prebendarios que hacen negocios con los políticos corruptos. Por medios de comunicación corruptos que están muy enojados con nosotros porque les eliminamos la pauta oficial".

Y "también por sindicalistas que se ocupan de sus negocios en contra de la gente. Y profesionales que viven de la religión del Estado. Por lo tanto, tomarán conciencia de la gran pelea que estamos dando, pero no nos vamos a rendir en hacer a Argentina grande de nuevo".

Milei pidió a EEUU que "no dejen avanzar el socialismo, no avalen la regulación, la idea de fallos de mercado, no permitan el avance de la agenda asesina (del aborto) y no se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social". El también economista agregó que viene "de un país que compró todas esas ideas" y le pidió a los estadounidenses que "no entreguen su libertad" porque si no "los van a llevar a la miseria".

"Quiero dejarles un mensaje de optimismo: Argentina parecía un país de ovejas condenado a la pobreza que nos llevan los socialistas, pero cuando inicié mi carrera política dije que no venía a guiar corderos, sino a despertar leones. Cada día despertamos más leones", afirmó.

Javier Milei at CPAC | Full Speech pic.twitter.com/r2EX4qCzZN — DutchLibertarian (@LibertarianDuty) February 25, 2024

"Argentina entró al Siglo XX siendo uno de los países más ricos del mundo y hoy está 140 en el ranking mundial con más de 50 por ciento de pobres y más de 10 por ciento de indigentes. Cuando uno mira la cantidad de regulaciones uno entiende por qué. Dentro de nuestros equipos de gobierno hemos descubierto por el momento 380.000 regulaciones que traban el funcionamiento económico", destacó. Por el contrario, Milei aseguró que "promover el libre comercio es promover la paz" y que el empresario es "un benefactor social y la base de la prosperidad".