Aviso del CEO de Renault: un coche eléctrico más barato que de gasolina es una "ilusión"

Con la prohibición de 2035 en el horizonte, la industria automovilística trabaja a marchas forzadas en la "electrificación" de sus modelos mientras las ventas no terminan de cuajar en el continente. En un foro en Bruselas con la patronal europea de las compañías eléctricas, Eurelectric, el consejero delegado de Renault se refirió este miércoles a uno de los obstáculos, el precio. Y señaló que pensar que en diez años, el límite para vender coches nuevos de combustión en Europa, un eléctrico podrá costar menos que uno de gasolina, es "una ilusión que sólo pueden tener los políticos".

"Intentar hacer en diez años los coches eléctricos más baratos que el de combustión, en el que hemos trabajado durante 150 años, es una ilusión", dijo el también presidente de ACEA, la patronal europea de fabricantes, que también señaló que las empresas tienen que ganar dinero con las ventas de eléctricos: "Si no ganamos dinero con los eléctricos, va a ser una estrategia con piernas muy cortas (...). Hay que aceptar que tenemos que tener márgenes (...), no hacemos caridad", dijo el máximo responsable del Grupo Renault en alusión a los planes europeos para imponer la movilidad eléctrica en el continente.

Regular "como locos"

En la charla, De Meo habló también de la abundante regulación europea y de las consecuencias que está teniendo en el mercado automovilístico: mientras en su opinión habría que impulsar modelos más pequeños, apuntó que la legislación y las cada vez más estrictas (y caras) normativas, como las relacionadas con la seguridad, están haciendo que los vehículos "engorden": "Las regulaciones ha impulsado la talla y el peso de los coches en Europa en los últimos veinte años", dijo apuntando que eso está repercutiendo en los costes y en las emisiones que paradójicamente se busca limitar.

Días atrás, De Meo también participó en Madrid, mediante videoconferencia, en un acto de la patronal española, Anfac, en la que desgranó ideas similares y se refirió a la enmarañada legislación europea. En la charla, el empresario destacó cómo los cada vez mayores requisitos en seguridad y el "cúmulo de normativas" han terminado provocando que el coche medio sea "un sesenta por ciento más pesado" y un "cincuenta por ciento más caro", lo que a la larga esté provocando que la edad media del parque móvil esté creciendo: "Al final, la gente hace que duren más y dejamos en la carretera coches más contaminantes más tiempo", lamentó. En la UE, según datos de ACEA, la media de edad de los vehículos es de 12,3 años. Mientras, en España, según un reciente informe de Anfac, la edad media es superior: de 14,2 años y uno de cada cuatro vehículos que circula por las carreteras españolas tiene más de veinte.

La "pasta" y los coches eléctricos

De Meo también abogó por una "auténtica" política industrial en la UE: "Mientras Europa baila chachachá el resto del mundo no se anda con chiquitas". Según dijo, frente a las políticas estadounidense y china, "los europeos regulan como locos y no de forma muy coherente" y "la realidad es que tenemos una media de ocho o nueve normativas de aquí a 2030 y tenemos que dedicar el veinte por ciento de nuestro presupuesto de I+D a su cumplimiento". Entre otras demandas, reclamó una "ventanilla única" para los reglamentos del sector y un enfoque "holístico" para no ir "a izquierda y derecha al mismo tiempo".

Su frase más "políticamente incorrecta", según él mismo la definió, llegó al final, cuando aludió al coste de los coches eléctricos: "La transición al eléctrico la va a tener que hacer la gente que tiene pasta, porque estos coches estructuralmente cuestan más dinero". "Un día van a bajar", señaló, pero "el cuarenta por ciento del coste está en la batería y una buena parte son materias primas que no se encuentran en todos los sitios". En la misma línea, De Meo insistió en que los coches eléctricos "van a costar más caros" y en su opinión es la gente que "tiene disponibilidad" la que se tiene "que comprometer": "No es muy popular pero es lo que pienso y lo vemos en los datos (…) somos nosotros como empresas los que tenemos que compensar esto pero todo el mundo tiene que dar un paso adelante".