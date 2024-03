Así sobreactuaba el PSOE con la pobreza cuando gobernaba el PP y ahora calla con peores datos

El pasado 26 de febrero se publicó la Encuesta de Condiciones de Vida del año 2023, y en ella pudimos observar una serie de datos alarmantes de los que ya se hizo eco este medio. No obstante, son tantas las implicaciones que tienen los datos observados y recogidos en dicho informe que se pueden decir muchas más cosas sobre ello.

Es especialmente útil este trabajo porque no sólo nos sirve para comprobar que la situación en España con respecto a la pobreza no sólo no ha mejorado en los años posteriores a la crisis del año 2008 (más bien ha ido empeorando tras una breve recuperación que se cortó en seco con la más reciente crisis del Covid 2019) sino que también nos sirve para sacar las vergüenzas del actual Gobierno a la palestra y mostrar que no sólo no han sido capaces de remediar los problemas que decían y/o prometían que iban a corregir, sino que han hundido aún más el país. En el presente artículo vamos a observar qué decían los socialistas en su día sobre la situación de pobreza que vivía España y cómo están dejando ellos el país en la actualidad.

Como ya hemos dicho antes, de este informe se pueden extraer muchas conclusiones y se pueden decir muchas cosas, no obstante, queremos fijar nuestra atención en aquellos que afectan a las personas en una situación de mayor vulnerabilidad económica, tales como: personas en situación de carencia material y social severa, que son las que tienen problemas para mantener la temperatura de su casa a un nivel adecuado, personas con problemas para comer carne, pollo o pescado de forma habitual y pobreza infantil. De esta manera nos dejamos más indicadores en el tintero, pero lógicamente es imposible tratar todos los temas en un solo artículo, así que nos decantamos por estos cuatro indicadores que nos dan una visión fidedigna de cómo está la pobreza en España.

En el año 2017, el Partido Socialista de la mano de Eduardo Madina calificaba de "dramática" la situación de la pobreza infantil en España. Estas eran sus palabras textuales en el programa "Hoy por hoy" de la Cadena Ser: "Trataremos el problema de la pobreza infantil, 1 de cada 3 niños en España viven por debajo del umbral de pobreza. Es dramático".

En este mismo sentido, también en el año 2017, el PSOE en su cuenta oficial de X (Twitter) se jactaba de los fracasos del PP en materia de lucha contra la pobreza infantil severa, adjuntando una imagen donde se decía que el PP "no estaba a la altura del país que gobierna". Vemos que el PSOE no sólo calificaba el estado de la pobreza infantil como de muy malo, sino que criticaba duramente al PP por no estar reduciéndola. Pues bien, ¿qué ha hecho el PSOE por reducir tanto una cosa como la otra? Más bien nada, ya que lo que ha hecho ha sido incrementar ambas, y lo vamos a comprobar en el siguiente gráfico:

Acabamos de ver que desde el año 2017 tanto el riesgo de pobreza o exclusión social para los menores de 16 años, como la carencia material y social severa para este grupo de edad han aumentado, pasando el primer indicador de afectar al 31,7% de los menores de 16 años a afectar al 34,3%. En cuanto al segundo indicador, el que podríamos denominar como "pobreza infantil severa", ha pasado de afectar al 10,8% de este grupo de edad a hacerlo con el 12% en la actualidad. Aunque no sólo ha aumentado el porcentaje de jóvenes que viven en una situación de carencia material y social severa, sino que ha aumentado para el conjunto de la población, alcanzando al 9% de la ciudadanía, la cifra más alta desde 2015. Vemos, por tanto, que, si ya en 2017 esta situación era "dramática", ahora lo sería todavía más, y que, si se podía calificar el estado de la pobreza infantil como un "fracaso" y como una demostración de "no estar a la altura del país que se gobierna", ahora se podría hacer con más motivo.

Por otro lado, en el año 2019 el PSOE se comprometía, entre otras muchas cuestiones, a reducir la "pobreza energética" un 50% hasta el año 2024. También criticaban en el año 2015 al Gobierno de Mariano Rajoy por haber aumentado casi por dos la pobreza energética, organizaban manifestaciones contra la pobreza energética en el año 2017, etc. En cuanto a la "pobreza alimentaria", en el año 2014 el mismo Pedro Sánchez abogaba por declarar "el derecho a la garantía alimentaria para que no haya pobreza infantil", algo que hizo en más de una ocasión. ¿Ha conseguido el PSOE reducir tanto la pobreza energética como la pobreza alimentaria? La respuesta es otro no, pero esta vez aún más rotundo, veámoslo a continuación:

Observando esta gráfica vemos que tanto la pobreza energética como la pobreza alimentaria se encuentran en su punto más alto en prácticamente 20 años, con una diferencia sideral en el caso de la pobreza energética con respecto a 2014, que fue el año en el que este tipo de pobreza alcanzó su máximo nivel dentro del mandato de Mariano Rajoy, afectando a un 11,1% de la población, hoy afecta a casi el doble, un 20,7%. Si nos fijamos en el nivel de pobreza energética del año 2019, cuando el PSOE se compromete a reducirla al 50% hasta 2024, vemos que no sólo no es que la haya reducido a la mitad, sino que casi la ha multiplicado por tres, todo un "éxito". Lo mismo ha ocurrido con la pobreza alimentaria, abogando en el año 2014 por acabar con ella y acabar multiplicándola casi por dos, pasando de afectar al 3,3% de la población a hacerlo con el 6,4%.

En definitiva, vemos que desde que el PSOE llegó nuevamente al poder, la situación económica para las personas más vulnerables no sólo es que no haya mejorado, sino que ha empeorado y cada vez afecta a más personas. Cada vez son más menores de edad los que viven en una situación de carencia material y social severa, cada vez una mayor parte de la población tiene problemas para mantener su casa a una temperatura adecuada y cada vez son más las personas que tienen dificultades para llevar una dieta saludable. Una vez más, vemos que cuando el socialismo se propone acabar con la pobreza lo que acaba haciendo es multiplicarla.