¿Qué va a ocurrir con los tipos de interés en los próximos meses? Es una pregunta

fundamental para los inversores. Los movimientos de los bancos centrales son claves para

entender lo que ocurre en el mercado. Por eso, esta semana, en la tertulia de Tu Dinero Nunca

Duerme, Gustavo Martínez, profesor de Economía en la Universidad Francisco Marroquín, y

Borja Aguiar, de Amiral Gestion analizan los últimos movimientos. Así, Martínez cree que a

muy corto plazo, la decisión del Banco Central de Japón de subir los tipos "sí puede tener algo

de efecto en los mercados. Por ejemplo, algunos activos como el bitcoin han corregido. Está

claro que el 6-7% que se dejaba el martes, era por esa decisión del BoJ. Pero es algo coyuntural

y circunstancial. A medio plazo, los bancos centrales van a rebajar los tipos de interés. En

realidad, la pregunta es cuándo.

Aguiar, por su parte, no lo tiene tan claro: "No vemos que la FED por ahora tenga que tener prisa por bajar tipos. Su mandato es controlar la inflación. No hay incentivos claros ahora para bajar tipos antes de tiempo. Incluso nos hemos planteado la posibilidad de que Europa actúe antes que EEUU, porque aquí la necesidad es mayor".