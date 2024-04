El Gobierno sube el iva del gas al 21% y dice que le "trastoca" que la luz esté más barata

A partir de este lunes, 1 de abril, el IVA en la factura del gas vuelve al 21%, el máximo. Pasaremos del 10% que empezamos a pagar el 1 de enero, al 21. En un contexto de precios desorbitados en la cesta de la compra, con la inflación en el 3,2% como ha publicado el INE en el mes de marzo debido sobre todo a la subida del IVA de la electricidad, esta nueva subida representa un buen mordisco al bolsillo de los hogares españoles.

La decisión se tomó el pasado 27 de diciembre cuando el Ejecutivo decidió no seguir prorrogando las medidas tomadas para hacer frente a la crisis energética al comprobar que los precios de la energía estaban bajando. Pocos días antes de que finalizara el año 2023, aprobó el Real Decreto-ley con el que establecía esta subida en el IVA del combustible a partir del día 1 de abril. Pedro Sánchez lo justificó en la rueda de prensa posterior al último Consejo de ministros del año diciendo que retiraban estas bajadas fiscales "ante la caída paulatina que se está produciendo en los precios de la energía en el último año".

El problema es que la subida del IVA de la energía ha sido meteórica en los últimos meses. El diciembre los españoles pagábamos un tipo de IVA superreducido del 5% tanto en el gas como en la electricidad, pero en enero se multiplicó al doble hasta el 10% y ahora en abril, ya pagamos el tipo original del 21%. En el caso de la electricidad, la subida del IVA se ha producido antes de lo previsto, hace justo un mes (el 1 de marzo) gracias a una cláusula sorpresa introducida por el Gobierno en el real decreto ley 8/2023 del 27 de diciembre en la que se estipulaba que si el megavatio hora (MWh) se situaba de media por debajo de los 45 euros, el IVA de las facturas subiría del 10 al 21%. Y es lo que ha ocurrido, aunque las personas que cuenten con el bono social, se libran ya que pagarán todo el 2024 el 10%.

Precio de la luz en negativo por primera vez

Se da la paradoja de que este lunes, día en el que estrenamos mes, además ha sido la primera vez en la historia de España en la que el precio del megavatio hora (Mwh) en el mercado mayorista cotiza a -0,01 euros, según el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). Su impacto será casi inapreciable en la factura, donde lo que sí notaremos es la cuantía impositiva desde el último mes.

No obstante, aunque la noticia pudiera ser esperanzadora para los consumidores, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera ya se ha encargado de echarle agua al vino. No le gusta que la electricidad esté tan barata. "Los precios cero si se reproducen demasiado a menudo trastocan los planes de inversión y de recuperación de la inversión de los inversores", ha dicho en rueda de prensa junto al presidente de Aragón, Jorge Azcón. La vicepresidenta tercera del Gobierno, ha reconocido que este contexto de precios "extra bajos" podría tener un impacto directo sobre la transición energética al ser "una carrera de fondo". Y es que la bajada de los mismos de estos últimos días se debe a la borrasca Nelson que nos ha acompañado durante la Semana Santa. El temporal ha dejado abundante agua estos días de atrás pero también fuertes rachas de viento que han favorecido que se genere electricidad por energía eólica. Por eso, a ojos de Ribera "la energética funciona" pero requiere de una mayor inversión para seguir avanzando. Y es el motivo por el que este lunes ha destacado la importancia de "encontrar un punto de equilibrio" entre los precios que han de ser "razonables para que no den sustos a los consumidores" pero también "atractivo para los inversores". Y en este sentido ha explicado que tiene intención de ayudar en la evolución de la transición energética desarrollando proyectos de almacenamiento que eviten desperdiciar electricidad.