Planas recula ante los agricultores y enfada a los ecologistas con sus 43 medidas para el campo

El Gobierno pretende poner fin a las tractoradas iniciadas a principios de febrero y que todavía se suceden en diversos puntos de España. Para ello, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado a los agricultores un plan de 43 medidas con el que intenta satisfacer sus reivindicaciones. Sin embargo, estas medidas no satisfacen del todo a los profesionales del campo y han enfadado a las principales asociaciones ecologistas.

El documento de Agricultura recoge un total de 43 medidas que incluyen las ya acordadas en el último Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea como la flexibilización de la Política Agraria Común (PAC) y los ecorregímenes. También se recogen otras medidas como el diario de la vaca voluntario y más controles sanitarios para los productos importados de terceros países. Este documento todavía tiene que someterse a debate interno en las organizaciones agrarias que negocian con el Gobierno (Asaja, COAG y UPA).

La mayoría de las medidas, sobre todo las relacionadas con la PAC, dependen de la Unión Europea. El ministro da "por hecho" que serán aprobadas por el Parlamento Europeo este mismo mes, aunque todo podría quedar en humo dependiendo de cómo quede la composición del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea tras las elecciones comunitarias.

En lo que se refiere a las medidas de carácter nacional, tales como mantener la deducción de un 35% de la factura de carburantes y combustibles de uso agrario y de un 15% de la de fertilizantes, tendrá un efecto "inmediato" desde su publicación, según Planas.

Por su parte, Unión de Uniones celebra la flexibilización de la PAC aprobada por el Consejo de Ministros de Europa aunque considera que no es suficiente: "Todo esto nos parece bien, pero es preciso y urgente ir más allá de las medidas adoptadas que, siendo necesarias, no son suficientes", comentan desde la organización. "Los agricultores y ganaderos seguimos siendo los pagafantas del sobrecoste que supone un discurso medioambiental radical y que sigue permitiendo que la actividad agraria sea moneda de cambio para las ínfulas geoestratégicas de una UE que parece no encontrar su lugar en el mundo", señalan desde la organización.

Tampoco están contentos los ecologistas, aunque por el motivo contrario. WWF España ha criticado el paquete de medidas presentado porque "está muy centrado en derogar los escasos avances ambientales logrados en la actual PAC", lo que en su opinión hará a la agricultura "mucho más vulnerable frente al avance de la desertificación".

Las 43 medidas de Planas para el campo

Este es el listado de las 43 medidas presentadas por el Ministerio de Agricultura y que recogen en buena parte las demandas presentadas por las principales organizaciones agrarias.