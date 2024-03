Los agricultores desmontan las 18 medidas del "trilero" Planas para apaciguar al campo

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado un plan de 18 medidas para dar respuesta a las protestas de los agricultores y ganaderos. La lista de propuestas cuenta con la bendición de COAG, Asaja y UPA. Sin embargo, algunos agricultores consideran que estas 18 medidas del "trilero" Planas son simplemente un brindis al sol.

Las propuestas del ministro se dividen en siete bloques, comenzando por el "refuerzo de la aplicación de la ley de la cadena alimentaria". Víctor Viciedo, presidente de la Asociación de Agricultores Valencianos, recuerda que esta ley que prohíbe vender a pérdidas es en realidad un "engaño", porque el Gobierno no puede obligar a los compradores a elegir un producto europeo (generalmente más caro) frente a otro procedente de terceros países.

Dentro de ese bloque, el ministerio de Luis Planas propone la creación de la Agencia Estatal de Información y Control Alimentario (AICA). "Esa agencia ya existe y no creo que el problema se vaya a resolver creando más agencias de observación e información", señala Viciedo. El organismo se creó en agosto de 2013, paradójicamente, dentro de otro catálogo de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

El segundo bloque de medidas pretende simplificar la burocracia que padecen los agricultores pidiendo a la UE que la Política Agraria Común (PAC) sea más flexible. Viciedo destaca que "no son soluciones reales" porque Planas tendrá que convencer a sus socios europeos. Y en su opinión, el ministro "debería proponer que se liquide esta PAC de los ecorregímenes y que la PAC no venga condicionada por los temas medioambientalistas".

Cláusulas espejo: "No pueden adoptarlas"

También hay una serie de medidas comerciales relativas a las cláusulas espejo (exigir los mismos requisitos a los productores de terceros países). "No dejan de ser otro truco del trilero Planas, experto en prestidigitación", porque "ni el Gobierno ni la Unión Europea pueden adoptarlas". Un informe de la Comisión publicado en junio de 2023 afirma que "el fomento de la igualdad de condiciones de producción no son válidos con arreglo al artículo 20 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)", por lo que "no es posible imponer clausulas espejo".

Planas también ofrece "las típicas limosnas", en palabras de Viciedo. Se trata de un "apoyo" al sistema de seguros agrarios combinados con una asignación de 284,5 millones de euros y deducciones del 35% de la factura del gasóleo y del 15% de la de los plásticos y fertilizantes en el IRPF, en el método de estimación objetiva.

Por último, Planas propone "reforzar los programas de incorporación de jóvenes a la agricultura y la ganadería" a través de créditos bonificados "en colaboración con entidades financieras y comunidades autónomas". Viciedo critica que por mucho que se ponga el relevo generacional como una medida, "eso no va a ocurrir mientras el campo no sea rentable", señala Viciedo.