casi irreversible. Y también se da por hecho que dentro de 15-20 años, todos conduciremos vehículos con baterías. La pregunta no es, por lo tanto, si el futuro es ése. La clave es cómo de rápido avanzaremos por ese camino.

Esta semana, en Tu Dinero Nunca Duerme, nos visita Santiago Domingo, analista de Magallanes VI, uno de los fondos que más ha apostado en los últimos años por el sector de la automoción clásico. Después de unos ejercicios muy complicados en Bolsa para estas compañías, desde hace unos meses parece que las cosas han comenzado a cambiar. Las cotizaciones comienzan a subir y el mercado se fija en los patitos feos de las cuatro ruedas: parece que ya no sólo será Tesla la que venda coches en el futuro.

Domingo nos explica cómo lo ven ellos. Por ejemplo, en Magallanes no hace demasiado tiempo que tomaron una posición en Porsche que rápidamente está dando sus frutos: "Porsche es el ejemplo de por qué en Magallanes no somos dogmáticos. Porsche AG es una compañía que conocíamos bastante bien, porque también somos accionistas de Volkswagen [matriz del fabricante de deportivos]. Cuando salió al mercado, estaba en unos dígitos muy elevados. Nosotros creíamos que no era igual que Ferrari. Pero generó una expectación que hizo que saliera a unas valoraciones excesivas. Llegó a cotizar en el entorno de los 120 euros por acción. Posteriormente, pasó como en otras ocasiones: las compañías que no estaban cotizadas comienzan a aprender cómo son los mercados. Porsche pasó de 120 a 70 en un período corto de tiempo. Las razones fueron algunas incertidumbres con la demanda china, el retraso de algunos modelos, el proceso de desligarse de su madre (Volkswagen) que requiere inversiones adicionales... Cuando se juntó todo esto, el mercado pensó que quizás esto no era tan buena calidad. Pero eso a nosotros nos genera una oportunidad: una compañía que cae un 30-40% en un sector que conocemos, nos invita a mirarla. Nos encontramos con una empresa de calidad que ha sufrido y le ha llevado a cotizar a números muy razonables. Pensamos que podría valer un 50-60% más de lo que estaba cuando la compramos (a 70€). Y parece que nos quieren dar la razón antes de lo habitual, porque ahora está en los 90€".

No es Porsche el único valor del sector que Magallanes mantiene en su cartera: "Somos accionistas de Renault, Stellantis, Volkswagen, Porsche y alguna empresa de componentes. Todo esto pesa cerca del 15% de la cartera, que es casi el límite en el que nos sentimos cómodos en un sector. Bajando a los nombres, creo que tenemos una gran diversificación geográfica, aunque todas sean empresas europeas. Por ejemplo, Renault vende sobre todo en Europa; a Stellantis le llega el 60% de su flujo de caja desde EEUU. Volkswagen y Porsche tiene mucha más exposición a China que las otras dos compañías. Por eso, a pesar de que tenemos todas estas marcas europeas, no tenemos la exposición centrada en un mercado. Lo que dicen los titulares es que el coche eléctrico va a copar el mercado en 5-10-15 años; y el coche de combustión va a desaparecer. Pero lo que estamos viendo es que la adopción del coche eléctrico está perdiendo fuelle. En Europa porque se están acabando los subsidios; en EEUU porque nunca han apostado demasiado. En China sí han apostado más. Esto no quiere decir que el coche eléctrico vaya a morir, pero sí que su adopción será más lenta de lo previsto. Stellantis va a lanzar en los próximos años sus cuatro plataformas, que serán multienergía. Volkswagen está apostando más por plataformas para cada tecnología. ¿Están los fabricantes preparados? Sí. ¿Está el consumidor preparado? No lo sé".

Está claro que es un panorama apasionante. Desde el punto de vista tecnológico la pregunta es cuál será la solución que se impondrá; pero también para los inversores, a los que les gustaría saber qué empresa triunfará en la lucha por la nueva movilidad. ¿Es Tesla una burbuja o será capaz de competir con los grandes fabricantes según estos vayan pasándose al eléctrico? ¿Cómo evolucionará la tecnología? ¿Veremos coches eléctricos más baratos y con autonomías de más de 1.000 kilómetros reales antes del final de la década? Todo ello cambiará por completo el panorama en nuestras carreteras; pero también en nuestras bolsas.