Pedro Sánchez dice que hay un "ataque", un "acoso y derribo" contra él y su familia. Ha deslizado un "punto y aparte" en su poder para combatir a la prensa crítica que publica informaciones sobre los negocios de su mujer o hermano. Pero los datos no dejan de salir a la luz.

El último caso ha sido el del hermano, David Azagra, que es como se denomina a sí mismo para esconder su apellido. Fue inicialmente enchufado en los conservatorios de música de Badajoz y ascendido más tarde por la propia Diputación de Badajoz bajo mando del PSOE. Pero el hermano de Sánchez logró tener teletrabajo y desplazar su domicilio unos kilómetros, a Portugal, para no pagar las subidas de impuestos reguladas por su hermano presidente- ha reflejado en su declaración de ingresos que "no está obligado a presentar declaración" de la renta en España.

La realidad es que el hecho de irse a Portugal no le exime del pago de impuestos en España si sus ingresos proceden de una provincia española. Pero, para colmo, la acumulación de patrimonio -1,4 millones de euros sólo en acciones de un banco, más inmuebles- debería haber llevado a Hacienda a inspeccionar su situación. Y no consta que lo haya hecho.

La ley española no comparte en absoluto que el mero hecho de desplazarse a otro país y residir allí la mayoría de días del año dé derecho a no presentar la declaración de la renta. Al revés, si el principal centro de obtención de ingresos es español, aunque se resida en otro país, se sigue siendo contribuyente español y, por lo tanto, hay que presentar la declaración del IRPF y pagar el impuesto en España, tal y como recuerda el que fuera director de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo. Pero Ruiz Jarabo va a más y señala que una acumulación de patrimonio imposible de justificar con los ingresos declarados también debería haber activado ya la inspección.

David Sánchez Pérez-Castejón -autodenominado David Azagra- ha buscado un mecanismo para ahorrarse, por el momento, 76.000 euros en impuestos por ser residente fiscal en Portugal. Lo justifica porque tiene teletrabajo en el cargo enchufado conseguido en un organismo de la Diputación de Badajoz: los conservatorios de música. Pero la información plasmada en su propia declaración de ingresos como cargo público hace difícil esta conclusión. Allí se puede ver que considera que no tiene "obligación de presentar la declaración" en España. Y es que defiende que puede declarar en Portugal su patrimonio, de al menos dos millones de euros, y sueldo, de 55.500 euros en 2023 procedente de la Diputación de Badajoz, sin actividades privadas por cuenta propia ni otras remuneraciones con cargo a Administraciones o empresas públicas.

La declaración incluye más datos. Que tiene tres pisos -en Madrid, San Petersburgo (Rusia) y el de Elvas (Portugal)-, que acumula 63.880 euros en criptomonedas y que tiene otros 114.073 euros en depósitos en cuentas bancarias. Todo ello más 1,4 millones de euros en acciones de BBVA. Y todo ello con unos ingresos de poco más de 50.000 euros. Algo inexplicable a simple vista, "por lo que la AEAT debe investigarlo", señala Ruiz Jarabo. A la pareja de Isabel Díaz Ayuso consta que se le investiga absolutamente todo. Por el momento, al hermano de Sánchez, no consta.

En sus propias declaraciones se puede confirmar que el hermano del presidente del Gobierno no ha pagado IRPF ni Patrimonio en 2021 y 2022, y, aparentemente no lo pagará en 2023 por considerarse residente fiscal en España desde 2021, según su criterio. Pero no es el de la AEAT, al menos, para todo el resto de contribuyentes, ni el de la ley.

El hermano de Sánchez es el jefe de la Oficina de Artes Escénicas desde el año 2022, momento en el que cobró 53.890 euros. En 2021 era coordinador de conservatorios de música del Área de Cultura con un salario de 51.797 euros. Pero, tenga o no tenga otros ingresos, la AEAT debe investigar su situación para comprobar los datos consignados y su fuerte incremento de patrimonio porque, con esa información, el hermano de Sánchez no tiene derecho a declarar en Portugal aunque viva allí todo el año y no existe una explicación racional a su gran acumulación de patrimonio.