El Gobierno intensifica los intentos de colar a la patronal que amadrinó Begoña Gómez en el dialogo social

Malestar empresarial. Las patronales CEOE y Cepyme denuncian los sistemáticos intentos del Gobierno para colar a Conpymes en el diálogo social y desbancarles. Cabe recordar que la polémica rodea a Conpymes desde su creación por su cercanía con el Ejecutivo de Sánchez. Fue en el año 2021, cuando la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, amadrinaron la presentación oficial de este organismo.

El protagonismo de Begoña Gómez en el evento, en calidad "directora de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social en la Universidad Complutense de Madrid", resultó todavía más difícil de comprender que el de la ministra de Trabajo, cuya presencia en el acto podría estar justificada por su cargo.

Desde entonces, si algo ha caracterizado a Conpymes es que apenas existe espíritu crítico con el Gobierno de Sánchez entre sus reivindicaciones. Tanto es así, que esta nueva patronal se muestra a favor de las subidas del SMI y ha llegado a criticar las bajadas de impuestos, sobre todo, en el ámbito autonómico, lo que supone un perjuicio para la competitividad empresarial.

Críticas y desplante incluído

Esta semana, la tensión con Conpymes ha ido en aumento. El pasado jueves, Yolanda Díaz reunió en Madrid a ministros de Trabajo, eurodiputados, patronales y sindicatos para celebrar la conferencia "Hacia una Europa Social con Nuevos Derechos" e invitó a Conpymes. Aunque el propio presidente de Conpymes, José María Torres, ya anunció un día antes que acudiría, su presencia en el evento enfadó sobremanera a CEOE, Cepyme y hasta a UGT.

"Al saber que estaban allí, nos levantamos y nos marchamos todos del acto porque Conpymes no forma parte del diálogo social. No tiene representatividad", señalan fuentes de los agentes sociales. Solo se quedó CCOO. "Conpymes es Podemos y ERC. No hay más" añaden.

Y es que, entre las entidades que forman Conymes se encuentra la catalana Pimec, ligada al independentismo, y la asociación de autónomos UATAE, ligada a Podemos. También están dentro de esta asociación la agrícola COAG o la del transporte Fenadismer.

Otro asunto que también ha molestado a CEOE y Cepyme es el Gobierno modificara el pasado 30 de abril la normativa del Consejo Estatal de la Pyme para incluir, además de los suyos, otro hueco para otra patronal estatal y otro para otra patronal con presencia autonómica. "No es oficial, pero nos han confirmado que las sillas son para Conpymes y Pimec. No nos afecta demasiado, porque este órgano es poco relevante en el diálogo social, pero está claro que es un gesto político" señalan fuentes del diálogo social.

La colonización del diálogo social

Los presidentes de las patronales CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cuerva, también han criticado públicamente este movimiento. Para Garamendi, forma parte de la "política de amiguetes" del Gobierno y para Gerardo Cueva está quedando de manifiesto que "no somos los interlocutores que realmente quiere" Sánchez porque "somos incómodos porque hay veces que no estamos de acuerdo con ellos". Por tanto, el Gobierno estaría buscando "un diálogo social a medida".

Hace unos meses, el Ejecutivo aprobó el Plan Anual Normativo 2024 que incluye una "Ley reguladora de la representatividad empresarial en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas" con el objetivo de "desarrollar las reglas de representatividad empresarial, especialmente las relativas a la mayor representatividad de las pequeñas y medianas empresas en el ámbito del diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional". Es decir, el Gobierno estaría buscando la fórmula para acomodar a Conpymes en la mesa de diálogo, lo que restaría poder, sobre todo, a Cepyme.