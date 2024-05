Los últimos meses han sido excepcionales para el value investing. La mayoría de las gestoras que se asocian a esta etiqueta han tenido unos grandes resultados en los últimos dos años. Y, aunque suelen ser muy prudentes en lo que respecta a las promesas a corto plazo, lo cierto es que a los value nacionales se les nota optimistas. Todo apunta, aseguran a que estamos entrando en una década muy buena para este estilo de inversión.

Esta semana, visita Tu Dinero Nunca Duerme Francisco Burgos, director de relación con inversores institucionales de Cobas AM, una de las principales gestoras value españolas, capitaneada por Francisco García Paramés. Y nos confirma que también ellos ven el futuro con confianza: "Los fondos están funcionando fenomenal. El Selección lleva un 12,5% y el Internacional un 12,7% en lo que va de año. Pero, aunque los fondos están en máximos, todavía tienen todo el potencial que recoger. La esperanza mátemática para el inversor a largo plazo es positiva".

Llama la atención que, después de estas subidas, todavía vean potencial de revalorización. Pero así es: "Nuestros fondos están cerrando el hueco (la diferencia entre lo que nosotros creemos que valen las empresas y lo que el mercado establece a día de hoy) de manera sostenida. Tienen un potencial de revalorización del 130% hasta nuestro precio objetivo".

Sobre ese debate acerca de si estamos o no ante un ciclo value, Burgos no se posiciona en términos generales, pero si en lo que hace referencia a su cartera: "Es difícil decir si estamos al principio de un ciclo value. Pero sí creo que estamos en el momento de Cobas, porque tenemos una gestión muy resiliente: compañías con flujos de caja sólidos y con visibilidad a 10 años. Si eso es así, no dependo de lo que pase en el mercado, con riesgos exógenos que escapan a nuestro control. En los contextos de incertidumbre como el actual, las compañías value suelen hacerlo mejor. Creo que nuestras compañías todavía tienen recorrido, pero nuestro equipo e inversión lleva meses buscando [otras opciones para invertir]. Siempre es buen momento para invertir. Pero invertir ahora es como tirar con el balón parado. Cualquier momento es bueno, pero ahora que la cartera está funcionando bien y con las compañías con catalizadores... mejor que mejor".

Los años no tan buenos (de 2018 a 2020) les sirvieron para ir construyendo una cartera que ahora dominan por completo. En Cobas aseguran que conocen todos los detalles de las compañías en las que están invertidos: "Tenemos una convicción absouta en las tesis, por todo ese tiempo que llevamos invertidos. Encontrar compañías de tanta calidad como las que tenemos ahora, desapalancadas, que conozcamos también... se antoja complicado.

Porque, además, hay una serie de catalizadores que deberían empujar el precio de estas compañías hacia arriba: "El factor diferencial es el contexto actual de mercado. Nos hemos acostumbrados a tener una economía dopada e hiperestimulada. Con los tipos de interés al cero, generas distorsiones en los mercados Todo eso ha cambiado. Los tipos están por encima del 4% y empieza a tener un coste el endeudarse; esto lleva a una racionalización de los procesos de inversión. [Esto viene bien] cuando tienes un estilo de gestión que se basa en aislarnos del ruido: buscamos negocios que lo hgana bien en cualquier contexto de mercado. Ahora mismo, nuestra cartera tiene un tamaño medio ponderado de la mitad que hace unos años, no porque hayamos ido a buscar las small caps, [sino porque hemos ido encontrando más oportunidades]".