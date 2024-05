Yolanda Díaz dispara el pluriempleo basura: más de 700.000 personas tienen múltiples trabajos para llegar a fin de mes

Pedro Sánchez habla de economía como "un cohete". La "moto" se le ha quedado corta. Yolanda Díaz, la primera que habló de cohetes pero en otro contexto, dice que su reforma ha acabado con la precariedad. Y los datos narran una realidad radicalmente distinta. Si en el primer trimestre de 2022, pasado ya el covid, el número de personas con pluriempleo llegaba a 561.500 según los datos oficiales del INE, en estos momentos esa capa de trabajadores que asumen distintos miniempleos para llegar a fin de mes se sitúa en 719.100. Y la precariedad, obviamente, aparece en el trasfondo de esa situación.

Los expertos del departamento de estudios del sindicato USO señalan en uno de sus últimos informes lo siguiente: "Vamos a hacer un balance de lo que ha sido nuestro mercado laboral comparando los datos correspondientes a este año con abril de 2022 (mes en que se aplicó íntegramente la reforma laboral)". Y explican: "Las personas que se inscriben en los servicios públicos de empleo como demandantes de empleo lo hacen, bien porque han perdido su empleo y buscan uno nuevo (tengan o no derecho a la percepción de la prestación o subsidio por desempleo), porque buscan un primer empleo, o teniendo empleo (una ocupación) buscan una mejora de su situación laboral (una jornada más amplia o mejor remunerada) o porque se encuentran en situación de inactividad, aunque mantengan su relación laboral, y en su caso percibir la correspondiente prestación por desempleo (fijos discontinuos y ERTES)".

Crece el paro real

Pues bien, indican desde el citado departamento de estudios, "realizando una sencilla operación matemática: del total de personas que se inscriben en el SEPE demandando empleo, se restan aquellas que están ocupadas, y nos da el total de personas registradas y que no están trabajando (no tienen una ocupación, están desempleadas o simplemente paradas)". Y el resultado de esa operación es el siguiente: "Al finalizar el mes de abril estas personas ascendieron a 3.832.792, lo que supone 1.166.292 personas más que las que se indican oficialmente como "parados registrados". Y comparándolo con 2022, se habría incrementado este colectivo en estos años en 70.349 personas. Es decir, en estos dos años no se habría producido una bajada real del número de desempleados". Al revés: ha crecido el paro real una vez descontado el maquillaje estadístico".

¿Qué es lo que está pasando? Dos motivos resultan evidentes. El primero, el maquillaje propio de anotar como trabajadores y no como parados a fijos discontinuos que están en esos momentos en inactividad. Es decir, que tienen un contrato vivo pero que en ese momento están realmente sin trabajar. El segundo es el reparto de menos horas de trabajo, por medio de contratos parciales, entre distintos trabajadores que figuran todos ellos como empleados.

"Fijos discontinuos", señala el informe de USO: "En su período de inactividad se encuentran en el grupo de "Demandantes de empleo con relación laboral", pero no se indica exactamente cuántos son, aunque sí conocemos el número de los que están en un ERTE (Seguridad Social) y que se agrupan baja ese epígrafe". Y, entonces, "¿por qué no es posible dar este dato correspondiente a los fijos discontinuos registrados en cese de actividad y si el de afectados por un ERTE?", se pregunta el sindicato.

Por otro lado, en abril de 2024, el número de demandantes de empleo que tienen ya una relación laboral se ha incrementado en 357.283 personas, alcanzado las 598.629. "Este incremento se corresponde con el pase a la inactividad de fijos discontinuos y una estimación, que creemos bastante acertada, para conocer el número de fijos discontinuos inactivos (parados) es ver la diferencia entre el total de aquellos que tienen una relación laboral (y están inscritos como demandantes de empleo) y aquellos que están acogidos a un ERTE", añaden los expertos de USO: "En abril tendríamos 588.742 fijos discontinuos inactivos y vemos que es esta partida crece en términos interanuales al compararla con 2022 en un 182%", explican las mismas fuentes.