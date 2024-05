El Gobierno habla de recortar la jornada mientras las horas semanales de cada empleado caen al nivel del covid

El primer trimestre de 2008 cerró con un total de 9,1 millones de horas trabajadas en España. Y el primer trimestre de 2024 lo ha hecho con 8,6 millones de horas trabajadas. España no ha creado empleo real: reparte el que existe, Y, en ocasiones, hace como que reparte el que no existe por medio de los falsos fijos discontinuos.

Los datos han sido extractados por el departamento de estudios de USO en base a la información oficial distribuida por el Ministerio de Trabajo. "A partir de los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral que elabora el INE, se puede concluir que la jornada media semanal realizada por las personas ocupadas es la menor los último cuatro años, y mucho menor que la que se realizaba en 2008", afirman los expertos del sindicato.

Los datos que hoy muestra Libertad Digital, sacados de las citadas fuentes, confirman esa afirmación: El primer trimestre de 2008, la jornada semanal por ocupado fue de 32,6 horas. El mismo periodo de 2020 fue de 30,7 horas ya con la presencia del covid. El mismo de 2021 fue de 31,4 horas. El de 2022 de 31,3 horas. Y el último, el del híperoptimismo de Sánchez y Yolanda Díaz, ha sido de 30,8 horas, casi al mismo nivel que en el covid.

"Más personas trabajando en 2024 que en los años precedentes, pero trabajando menos horas", concluye el sindicato. Y eso "indica que no se ha creado empleo y que estamos distribuyendo éste entre más gente. Tenemos un "teórico récord de ocupación" que se está realizando con personas que no completan una jornada entera de trabajo, con jornadas muy reducidas y, eso implica peores condiciones laborales: salarios reducidos e incremento de situaciones de pluriempleo", señalan los expertos del departamento de estudios de USO. "Como se puede ver, no solo se trabajan menos horas semanales de promedio, sino que además es una jornada muy por debajo de la que correspondería a una jornada completa de trabajo", añaden. "Se está troceando –repartiendo- el empleo existente y creando una situación donde tener un contrato –indefinido o temporal- no implica tener un salario que permita llegar a fin de mes, una jornada reducida implica un salario reducido; se está generando el trabajador en riesgo o en situación de pobreza teniendo un contrato indefinido", explican desde USO.

Reducir la jornada laboral

Como consecuencia de ello, "nos encontramos con trabajadores que firman más de un contrato indefinido al mes, originando un incremento de las situaciones de pluriempleo -más de 700.000 al finalizar el primer trimestre de 2024-", concluyen desde el sindicato.

Y, en medio de todo ello, Yolanda Díaz ha lanzado una nueva ofensiva para "que consiga reducir el tiempo de trabajo y que se reparta también entre las personas trabajadoras los beneficios de la automatización, la digitalización y la descarbonización en el ámbito laboral", como ha asegurado recientemente.

Según la vicepresidenta española, las autoridades europeas no pueden permanecer ajenas a los cambios que se están registrando en la sociedad y por ello ha propuesto dar pasos concretos con una iniciativa legislativa europea que reduzca la jornada laboral. "Esa propuesta de Directiva debe ser una realidad muy pronto, en la próxima legislatura europea. Las mayorías sociales de nuestros países nos lo agradecerán", ha asegurado.

La ministra ha explicado que esta iniciativa ya se está negociando en una mesa de diálogo en España y servirá para eliminar "las enormes diferencias existentes en Europa, con jornadas que van desde las 37 horas semanales de Dinamarca hasta las 72 horas semanales que se permite trabajar en Grecia".