El cohete de Sánchez va a reventar

Chicho Ibáñez Serrador adaptó, en 1966, una obra de Ray Bradbury, protagonizada por su padre -Narciso Ibáñez Menta- e Irene Gutiérrez Caba, dentro de su ciclo "Historias para no dormir". En aquel cortometraje, el abuelo de unos niños -Ibáñez Menta- imaginaba que podría construir un cohete con el que viajar al espacio. Ante la imposibilidad de llevar a cabo su pretensión, fabricó una maqueta de una nave espacial y simuló una ilusión con la que transportarse a mundos lejanos y vivir aventuras imaginadas, todo fruto de dicha ilusión, para contentar, así, a sus nietos.

Casi sesenta años después, y salvando las distancias entre la magnífica realización de Ibáñez Serrador y la vacía dialéctica de Pedro Sánchez, este último ha decidido construir también su cohete -preocupa la obsesión de este gobierno por los cohetes, recordemos las palabras de Yolanda Díaz-, al comparar a la economía española con dicha nave espacial. Antes era una moto y parece que dicho medio se le ha quedado pequeño al jefe del Ejecutivo, de manera que ahora compara a nuestra economía como un cohete.

Al igual que en la película, Sánchez ha construido también la maqueta de un cohete en la economía, a base de las revisiones del crecimiento, que impulsan estadísticamente, por efecto base, los de años siguientes; por el buen comportamiento del sector exterior; y por el ingente gasto público. Todo ello, le permite enseñar la maqueta, hacerse fotos a su lado, presumir de ella, pero esa maqueta no puede volar. Puede simularse su vuelo, pero no despega. Y no lo hace porque le falta el verdadero motor para elevarse, para recorrer kilómetros, para tener velocidad y resistencia.

Ese motor que le falta es el del sector productivo privado, que se ha visto expulsado en muchas ocasiones por la política de Sánchez de creciente gasto público, al tiempo que se ahuyenta a la inversión extranjera por inseguridad jurídica, y que el consumo de las familias merma por empobrecimiento y por empeoramiento de expectativas.

Como he dicho en reiteradas ocasiones, la economía del corto plazo aguanta por ese papel de celofán con la que está envuelta, pero habiendo resultado muy perjudicada la economía productiva privada a consecuencia de una política económica equivocada, cuando tenga que disminuir el gasto público para cumplir con los objetivos de estabilidad y cuando el sector exterior no aporte tanto -ya, de hecho, no lo hace- por deterioro de las rentas de nuestros socios comerciales y principales mercados emisores de turistas, la economía no podrá mantener su vigor.

La economía no va como un cohete -ya nos gustaría-, ni siquiera como una moto. En todo caso, es un caballo al que el Gobierno va a reventar al espolearle fuertemente con impuestos y rigideces, al tiempo que incorpora cada vez más peso sobre él, en forma de deuda.

Así, hemos empobrecido. Desde que Sánchez llegó al Gobierno, España no ha dejado de retroceder posiciones en PIB per cápita en paridad del poder de compra. Así, en porcentaje de PIB per cápita en paridad del poder de compra sobre la media de la UE España ha pasado de estar en el 92,8% en 2017 -último año completo sin Sánchez en el Gobierno-, en una senda creciente, al 88,6%, y eso contando con la revisión excepcional del crecimiento del PIB que hizo el INE en 2021, de casi un punto.

Es decir, España ha perdido 4,2 puntos en su convergencia con la UE y ha vuelto a instalarse entre los países pobres de la UE, que son aquellos con un PIB per cápita en paridad del poder de compra inferior a ese 90% de la media de la UE.

Por otra parte, en los últimos cuatro años, entre 2019 y 2023, es decir, casi todo el mandato de Sánchez, contra la propaganda gubernamental que afirma que somos quienes más crecemos en la UE, la realidad es bien distinta: mientras que la UE creció en ese período un 3,93% y la UE lo hizo un 3,60%, España creció un 2,48%, todo ello en PIB en términos constantes, tal y como se puede calcular a partir de los datos de los índices de volumen publicados por Eurostat.

Si es el empleo, más de lo mismo. Somos el país que lidera la tasa de paro juvenil, con un 11,7%, frente al 6% de la UE o el 6,5% de la eurozona…

Fuente: Eurostat

…al tiempo que lidera, tristemente, la tasa de paro juvenil, con un 27,2%, casi el doble que la UE o la eurozona.

Fuente: Eurostat

De la misma manera, durante su mandato se ha reducido a la mitad la inversión extranjera que llega a España, fruto de la inseguridad jurídica que su política económica ha generado.

El déficit estructural no para de crecer, hacia niveles entre el 4% y el 5% del PIB -el coyuntural sólo disminuye debido al crecimiento del PIB nominal y de los ingresos como consecuencia, en su mayor parte, de la inflación, y la deuda sobrepasa los 1,6 billones de euros, con 455.000 millones incrementados durante su mandato, según la comparación de las notas iniciales de avance emitidas por el Banco de España de mayo de 2018 y marzo de 2024. El endeudamiento sí que va como un cohete, pero que puede estallar en cualquier momento y provocar un profundo daño en la estructura económica española.

Por último, por no ser exhaustivos, la inflación se acelera en España frente a la desaceleración en la media de la UE.

Así es la maqueta de Sánchez: un artefacto ficticio, que aparenta fortaleza y buen funcionamiento, por el barniz del gasto público, pero que no puede levantar el vuelo porque su motor está averiado, al tiempo que soporta un terrible lastre en forma de deuda pública.