TDND: El mercado alcista más inesperado y las claves de la inversión en calidad

Cada cierto tiempo, se repite la historia. En los diarios de todo el mundo comienzan a sucederse los titulares sobre todo tipo de eventos con un enorme potencial catastrófico: guerras, epidemias, desastres naturales, enfrentamientos entre dirigentes políticos... Y, rápidamente, los analistas comienzan a hacer sus cábalas. ¿Cómo afectará todo esto al mercado financiero? La respuesta, parece obvia, es "para mal". Lo que ocurre es que luego no siempre sucede aquello que se había pronosticado. Sí, suben los precios de las materias primas o se cierran las fronteras para determinados productos, pero el mercado muestra su extraordinaria capacidad de adaptación y las empresas mantienen sus beneficios (o los superan) apenas unos trimestres después de que comenzase el fin del mundo.

Esta semana, en Tu Dinero Nunca Duerme, nos visitan el CEO de Finizens Giorgio Semenzato y su director de inversiones Kevin Koh Maier. El objetivo es explicar lo que está pasando, una vez más, en un mercado de renta variable que desde hace trimestres parecía condenado a estrellarse... pero que no sólo resiste, sino que está viviendo un rally alcista muy potente desde hace más de un año: "Probablemente el inversor contrarian no sólo lleva unos cuantos meses fuera de mercado ahora, sino que lo normal es que no estuviera en 2023. Porque parecía que había muchas posibilidades de que las cosas no funcionaran. Pero lo cierto es que lo están haciendo bien EEUU, Europa, Japón... Hay muchos mercados de RV que lo están haciendo muy bien. En 2022 ya comentamos que hubo una sucesión de eventos geopolíticos: la guerra en Ucrania, Israel, qué pasa con el petróleo... Recuerdo aquel programa en el que intentábamos explicar nuestro estudio sobre las emociones y las inversiones: basados en los datos, veíamos que lo que la historia nos decía es que tras una caída importante por esos eventos geopolíticos, los mercados no sólo recuperaban la caída, sino que la superaban. Ahora mismo los mercados no sólo han recuperado lo perdido en 2022, sino un 22% neto extra de rentabilidad".

¿Y cómo se explica esto?: "Que un índice como un S&P 500 esté en máximos no es una excepción, es lo normal. La mayoría del tiempo, el S&P 500 está batiendo sus máximos. Viéndolo así, uno debería alegrarse y no intentar encontrar mínimos en algo que suele estar en máximos. Estar indexado a los mercados globales de forma diversificada es muy positivo, porque la matemática te dice que tu inversión tenderá a estar en máximos".

Inversión quality con Santa Lucía AM

"Estamos acostumbrado a estilos como el value o el growth, pero la inversión en calidad es distinta, consiste en invertir en las mejores empresas del mundo líderes globales que dominan sus industrias, industrias concentradas y que gozan, además, de crecimiento estructural", explica Juan Llona, manager del fondo Santa Lucía Quality Acciones FI.

Llona añadía que el valor y el crecimiento son características que se enmarcan en otro tipo de estilos, pero que el que caracteriza a los "quality investors", es el de la calidad de las compañías, que son "líderes en industrias concentradas", fue una de las ideas que más repitió el especialista.

El fondo Santa Lucía Quality Acciones, "no tenemos nada sistemático en el fondo, queremos que lo que va bien, siga yendo bien", decía, Juan Llona. "Este fondo está dirigido a inversores de largo plazo. Mínimo 3 años e idealmente 5 años. Está diseñado para ofrecer rendimientos del 10-12% anualizados. Este año hemos hecho un 30%, igual el año que viene no se da tan bien, pero por eso decimos que tienen que suscribirlo inversores a largo plazo", insistía Tacho Arrimadas, director comercial de Santalucía AM.