Javier Milei, al recibir el premio Juan de Mariana: "La política económica es una cuestión moral"

Después de más de tres lustros de cenas y premios del Instituto Juan de Mariana, es un shock encontrarse con la policía a la puerta y espectadores aplaudiendo a Federico Jiménez Losantos o Cayetana Álvarez de Toledo para amenizar la espera del plato fuerte.

Pero esa es, en parte, la razón por la que ha sido premiado. Haberse convertido en presidente de la Argentina con un discurso radicalmente liberal lo ha convertido en el mayor divulgador de las ideas de la libertad en todo el mundo, desde Silicon Valley hasta Davos. Pasando por Madrid, naturalmente. De modo que, por primera vez, el premio Juan de Mariana no se otorga por la labor de toda una vida, sino por el logro extraordinario de poner de moda en medio mundo unas ideas que, no podemos negarlo, no siempre resultan tan atractivas como merecen.

En el Salón Real del Casino de Madrid, los asistentes gritan "Viva la libertad" como quien grita "Vivan los novios" en una boda. Entre platos, llegan los encomios. Primero, el profesor Jesús Huerta de Soto presentó a Milei como un "hombre que no tiene miedo y cuyo corazón late con fuerza al calor de la palabra libertad" con la "energía y pasión que en la historia solo se encuentra en los grandes héroes que defiende la libertad". No faltaron las pullas a los "enemigos de las ideas de la libertad, sean de izquierdas o de derechas", en una de las más claras criticas que dirigió a Santiago Abascal, que se ha hecho socio del think tank liberal para poder acudir a esta cena.

El también argentino Ricardo Rojas, director del centro Bruno Leoni de la Universidad Francisco Marroquín, intentó explicarnos a los españoles el impacto que ha tenido Javier Milei en su país. Porque en Argentina "nadie se quería llamar liberal" hasta que Milei empezó a ir a "programas donde nadie quería ir y acababa domando zurdos". "Y la palabra liberal volvió a ser respetada porque Milei decía serlo con orgullo", remarcó. Destacó por qué Milei resulta tan atractivo a los jóvenes: "Les da la esperanza de poder recuperar la dignidad de poder vivir del fruto de su propio trabajo y no de una limosna inmunda dada por políticos". O refiriéndose a los peronistas, concluyó: "Lo van a pasar mal. El meteorito cayó y los dinosaurios van a desaparecer, es solo cuestión de tiempo".

En último lugar habló Gabriel Calzada, presidente del Instituto, que hizo un somero repaso a la vida y obra de Juan de Mariana, de cuya muerte se cumple este año el cuarto centenario. Recordó que fue encarcelado durante diez meses por denunciar que "cualquier subida de impuestos o gasto sin consentimiento es un latrocinio y el peor es la inflación". "Que el ejemplo de Juan de Mariana te inspire y te dé fuerzas".

Milei: "Sí se puede"

El presidente argentino tenía intención de resumir su próximo libro, pero acabó explicando, en un discurso muy técnico en la que exhibió sus conocimientos de economista profesional, lo que llamó "liberalien acción", la aventura que ha supuesto gobernar Argentina este medio año.

