Javier Milei sigue avanzando en la ardua tarea de domar la inflación en Argentina, y de momento, este indicador está mostrando importantes señales de mejora. Así, el recorte del gasto público, la lucha por mantener el superávit fiscal, el fin de la emisión monetaria o el fin de los controles de precios que ha emprendido el presidente libertario están ayudando a controlar uno de los mayores problemas del país: la empobrecedora hiperinflación.

Según los últimos datos oficiales publicados hace unos días, en mayo de 2024, el IPC argentino registró un alza mensual del 4,2%, menos de la mitad del 8,8% del mes anterior y lo que supone una desaceleración muy importante de los precios por quinto mes consecutivo.

Desde hace más de dos años, Argentina no cerraba un mes con una inflación intermensual tan baja, lo que supone un nuevo hito para Milei, que llegó a la Casa Rosada con el IPC mensual al 25,5%, y ahora, es 6 veces menor.

Eso sí, en términos interanuales, la inflación en Argentina todavía es de tres cifras. En concreto, la tasa de variación anual del IPC en mayo fue del 276,4%, lo que representa una disminución de 13 puntos respecto a abril (289,4%), pero un nivel de inflación completamente dañino para el ciudadano.

Inflación de los alimentos al 0%

Sin embargo, hace unas horas, Javier Milei publicaba otro dado esperanzador en materia de precios: "Argentina logra su primera semana en inflación en alimentos en 30 años, el 0%".

Este dato proviene de un informe de la consultora argentina Econometrica al que ha tenido acceso Libre Mercado. En la tercera semana del mes de junio, los precios de alimentos y bebidas no reflejaron variación alguna durante los últimos siete días (0,0% semanal), "es la primera vez que nuestro índice no refleja incrementos de precios en el transcurso de una semana" aseguran. Los autores del informe, más que 30 años, señalan que "Argentina perdió la estabilidad de precios en la crisis del 2002, por lo que desde hace 22 años Argentina no estaría viviendo algo similar".

Aunque se trate de una mejora puntual, no hay que olvidar que el peronismo ha conseguido que hacer la compra básica sea todo un calvario en Argentina. La "locura" de precios es tal en Argentina, que "sufrimos inflación de alta frecuencia todas las semanas, lo que supone que en las tiendas se pasan el día haciendo carteles y modificando precios" lamentaba a finales de 2022 el actual portavoz del Gobierno argentino, Manuel Adorni en una entrevista con Libre Mercado. Por tanto, cualquier cambio en la dirección contraria supone un gran alivio.

Teniendo en cuenta que la semana previa el incremento de precios fue del 0,1%, "hablamos de estabilidad de precios en alimentos y bebidas la última quincena" añaden los autores del informe. Eso sí, al extender el periodo de análisis a las últimas cuatro semanas, dicho índice advierte que la inflación de alimentos y bebidas fue del +2,4% mensual.

Para el mes de junio, la consultora espera que la inflación en alimentos y bebidas continúe descendiendo a 3% mensual, después del registro oficial de +4,8% durante el mes de mayo.

"Ahora bien, para el índice general de inflación esperamos que refleje un leve repunte a +5,2% en junio (desde +4,2% en mayo), advirtiendo el impacto en la recomposición de tarifas pendientes" apuntan.

Y es que, en la propia consultora recuerdan que "durante todo el Gobierno de Alberto Fernández se pisaron las tarifas de los servicios públicos, en un contexto de inflación récord de las últimas tres décadas". Con "pisar" la consultora se refiere a que el Estado controla el precio para poner uno por debajo del de mercado. Por eso, se refieren a que "lo pisa".

"Exponentes del populismo tarifario y cambiario"

"El populismo tarifario y cambiario (pisar dólar y tarifas) son una constante en casi todos los Gobiernos de la historia argentina del último siglo. Simple, como no quieren controlar la emisión monetaria, creen que podrán contener la inflación controlando los precios" señalan. "Perón, Cristina Fernández y Alberto Fernández son grandes exponentes del populismo tarifario y cambiario bajo sus presidencias, pero no los únicos. Con la destrucción del sistema de precios que ellos mismos realizan, terminan gestando crisis homéricas. Posteriormente sus presidencias sólo se limitan en comerse las reservas del Banco Central y ganar tiempo para que la crisis que gestaron, explote tras las elecciones o al próximo gobierno" añaden.

"Durante la gestión de Alberto Fernández en particular, para la mitad de su presidencia, las tarifas que pagaba el consumidor sólo cubrían la mitad del costo energético. Para finales de su gobierno las tarifas sólo cubrían un tercio. Ello implica que para terminar con el populismo tarifario y el festival de subsidios, el Gobierno de Javier Milei necesitaría triplicar la tarifa promedio de los servicios públicos" avisan.