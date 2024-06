Echenique anima a difundir "masivamente" el vídeo de una humorista de Canal Red que llama a okupar pisos turísticos

En pleno aumento de la llamada inquiokupación, Pablo Echenique utiliza sus redes sociales para pedir que se difunda "masivamente" el vídeo de una humorista de la televisión de Pablo Iglesias que llama a okupar pisos turísticos ilegales. "El vídeo de esta semana de Ane Lindane para Canal Red ha sido censurado por YouTube, así que nos obligan a difundirlo masivamente por aquí", dice el que fuera fundador de Podemos.

En tono de humor, pero con un discurso que casa perfectamente con una formación que siempre ha defendido la okupación, la monologuista asegura que "la ventaja de okupar una vivienda turística ilegal es que el propietario lo tiene mucho más difícil a la hora de denunciar", ya que, según defiende, es muy probable que no acuda a los tribunales de forma inmediata. "Puedes quedarte hasta que el propietario reúna el suficiente valor para denunciar: tendrá que reconocer que él también estaba cometiendo un delito", advierte.

El vídeo de esta semana de @LindaneAne para @CanalRed_TV ha sido censurado por YouTube, así que nos obligan a difundirlo masivamente por aquí. pic.twitter.com/4UbdAWXlxf — Pablo Echenique (@PabloEchenique) June 21, 2024

Según defiende, este tipo de propietarios son aquellos que "les suben el alquiler y les echan de casa para hacer una vivienda turística ilegal", lo que, a su juicio, justifica esta particular cruzada. "Ya sabéis, familia… Unas chinchetas y unos buenos clavos garantizan que este plato de puchero tradicional va a estar de muerte. Y ahora que viene el calorcito y el verano, vamos a hacer una receta rica, rica, con pocos ingredientes y para toda la cuadrilla", dice la humorista, originaria de Baracaldo, mientras cierra una olla.

La estrategia a seguir

De acuerdo con su particular manual, aquellos que opten por okupar una vivienda turística deben hacerse con "unos buenos alicantes o un pico de loro", pero también con unas gafas de sol, unos calcetines para ponerse debajo de las sandalias y una camisa hawaiana: "Si no tienes una de estas por casa, no pasa nada. Si el casero está subiendo los precios del alquiler, lo más seguro es que ya estén abriendo comercios de ropa vintage de segunda mano en tu barrio". También, una maleta "que tenga ruedas, porque es imprescindible hacer el máximo ruido posible", ironiza en referencia a las habituales quejas que suelen tener los vecinos.

Lo siguiente es buscar en internet cualquier vivienda turística ilegal y llamar para hacer una reserva. "No puede tener esta placa", aclara mientras muestra el distintivo que se exige a aquellos apartamentos que sí son legales en el País Vasco. "Si le queréis dar más credibilidad a vuestro personaje, es muy importante que vayáis vestidos de una manera muy inadecuada para el clima de Bilbao, porque los guiris se piensan que Euskal Herria es España", puntualiza antes de continuar con su skecht: "Ostia, ¿qué es eso? ¿Son truenos? Ah, no, son los gritos de los de la unidad de España".

Una vez dentro del piso, llama a arrancar la cerradura con los alicates y sustituirla por una nueva. "Y ahora todo lo que tenemos que hacer es disfrutar de nuestra vivienda turística ilegal recuperada", ya que, según recuerda, "nadie, absolutamente nadie, puede entrar en tu casa sin tu permiso, tampoco el propietario". A este precisamente, se dirige antes de despedirse: "Propietario, recuerda: si tienes una vivienda turística ilegal, te la vamos a okupar".

La impunidad okupa

Desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación ya han reaccionado recordando que, según la propia Policía, no solo se puede denunciar al okupa que entra en una casa, sino también "si se encuentran manuales de ocupación en Internet o cualquier otro medio", tal y como reza la propia información que se difunde a través de su cuenta oficial de Twitter.

"¿Pueden echar un ojo a este vídeo de Pablo Echenique, Ane Lindane y CanalRed?", preguntan precisamente a los agentes en esta red social. La realidad, sin embargo, es que más allá de que en este caso incluso puedan alegar que se trata de una pieza humorística, a la hora de la verdad el margen de maniobra de la Policía ante este tipo de tutoriales es muy limitada, tal y como los propios sindicatos han reconocido en otras ocasiones en Libre Mercado. No en vano, cada vez son más la oficinas de okupación que proliferan por toda España con total impunidad.