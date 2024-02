La ley impide a policías y ayuntamientos luchar contra las "academias de okupas" que ya proliferan en toda España

La academia de okupas que funciona con total impunidad en unos locales del Ayuntamiento de Sevilla ha puesto el foco sobre una legislación que hace aguas por todas partes. Tal y como ha anunciado el Gobierno municipal, la Concejalía de Urbanismo ya ha solicitado su desalojo por vía judicial. Sin embargo, poco o nada puede hacerse respecto a la inducción al delito que estarían perpetrando los okupas, ofreciendo todo tipo de cursillos prácticos "para quienes se decidan a utilizar la okupación como manera y forma de solucionar sus problemas habitacionales" o para aquellos que simplemente quieran protestar "contra la propiedad privada y los desmanes de la especulación urbanística".

"Moralmente no está bien, pero no tenemos forma de perseguirlo. A nivel policial, la okupación o la usurpación de inmuebles está claro que es un delito que está castigado en el Código Penal, pero no existe la apología sobre eso. Es decir, que el adoctrinar o el decir a la gente cómo tiene hacerlo no supone ningún tipo de infracción", lamenta Rubén M. Góngora, secretario general del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) en Andalucía.

Así lo corrobora también José María Español, abogado experto en derecho inmobiliario y, a la fuerza, especialista en temas de okupación. "Como tal no está tipificado en el Código Penal y es una vergüenza, porque en el ámbito Civil hemos tenido alguna modificación, pero en el ámbito Penal no hemos tenido ni una triste reforma sobre este fenómeno en 20 años, con lo cual, todo esto es imparable, y espérate ahora con la nueva Ley de Vivienda, que es una copia de la que tenemos en Cataluña", advierte. En este sentido, el letrado recuerda que lo ahora estamos viendo en Sevilla, y que, tal y como se ha ido haciendo eco Libre Mercado ya sucede en otros tantos puntos de España, surgió precisamente en Cataluña, donde incluso "con Ada Colau los okupas recibían subvenciones". Allí, los talleres de cerrajería y electricidad para aquellos dispuestos a burlar la ley son una constante.

De esta forma, la única solución pasa por así perseguir el delito de okupación en sí mismo, que es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Sevilla, solicitando judicialmente el desalojo de las personas que han instalado la llamada "Ofi de okupación" en los locales municipales. Sin embargo, la página web que los okupas han montado, y en la que se pueden encontrar todo tipo de materiales para "aprender a okupar" no será cerrada. No en vano, tal y como lleva años denunciando la Plataforma de Afectados por la Ocupación, las redes sociales y páginas de segunda mano están llenas de manuales prácticos, así como de anuncios en los que se ofrece información sobre inmuebles vacíos o ayuda a la gente para okupar una casa, sin que ni la Policía ni la Justicia puedan hacer nada para evitarlo.

Los trámites iniciados por el PP

Aunque la noticia sobre la academia de okupación instalada en unos locales municipales de Sevilla saltó a la luz hace apenas unos días, la usurpación de este inmueble se produjo en marzo de 2023, cuando todavía gobernaba el PSOE. Según fuentes del actual equipo del PP, al realizar la inspección de patrimonio que se hace habitualmente tras un cambio de Gobierno, se dieron cuenta de que dichos inmuebles habían sido okupados y que los socialistas no lo habían denunciado, por lo que dan parte inmediatamente a la Policía.

"Desde julio hasta ahora lo que se ha estado es recopilando información, porque al principio sí podíamos abrir, simplemente que allí había enseres como colchones y muebles que obviamente no eran del Ayuntamiento, pero cuando vimos que habían cambiado la cerradura ya iniciamos la vía judicial para solicitar su desalojo", explican a LM. Los trámites se han acelerado en las últimas semanas no por la denuncia de Vox, insisten desde el PP, sino porque, ante la cercanía de las elecciones europeas, los técnicos volvieron a visitar los locales el pasado 2 de febrero y fue entonces cuando se percataron de que la situación había cambiado.

"Las naves pertenecen al Servicio de Estadística y dentro de nada vamos a tener que empezar a guardar ahí material electoral, así que se presentaron para ver en qué condiciones se encontraban y fue entonces cuando se dieron cuenta de que ni la puerta frontal y ni la trasera se podía abrir porque habían cambiado las cerraduras", aseguran desde el consistorio. Además, los okupas habían retirado la placa la una empresa de seguridad contratada por el Ayuntamiento y la habían sustituido "por otra placa de reciente instalación que anuncia la vigilancia por otra compañía".

De esta forma, el PP inicia el trámite judicial para solicitar su desalojo amparándose además en la urgente necesidad de disponer de los locales. "Ya no es que sean unas naves municipales, es que requerimos su uso inmediato porque las elecciones europeas están ahí y las vamos a necesitar", insisten. Con todo, su esperanza es que el juez resuelva lo antes posible, aunque al igual que policías y abogados temen que, más allá del desalojo, la inducción al delito que ejercen al haber montado una "Ofi de okupación" que funciona como si de una academia se tratase no sea perseguible penalmente. "En todo caso, lo que tenemos muy claro es que el equipo de Gobierno va a ser implacable con todo este asunto", insisten.

Las polémicas jornadas

El edificio municipal -bautizado por los okupas como Malatesta, en referencia al conocido anarquista italiano- permanece abierto al público todos los jueves de 18 a 20 horas como punto de información, pero, además, ofrece "jornadas sobre okupación" para enseñar de forma práctica todo lo que ofrecen por escrito.

☝️@rromerovilches: "la casa okupa "Malatesta" ofrece talleres de electricidad y cerrajería, así como formación para ocupar ilegalnente inmuebles. Esto es inaudito. Se fomenta el ataque a la propiedad privada y la inseguridad en la cara de las autoridades." https://t.co/TcEmC50u7k — VOX Sevilla (@VOXSevilla_) February 7, 2024

Las del pasado 3 de febrero, sin ir más lejos, comenzaron con la presentación de la "Ofi de okupación" y una charla sobre "cuestiones legales", según consta en el programa que Vox ha compartido por redes sociales. Después, se impartió un "taller de electricidad" y, tras una "comida vegana", se dio paso a un coloquio sobre "los mitos de la okupación" y una formación específica sobre los "pasos para okupar". El broche de oro lo puso un "taller de cerrajería" que se celebró, eso sí, tras tomarse un tiempo para la merienda.