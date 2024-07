"Se vende casa con okupas dentro": el auge de los anuncios que demuestran el grave problema que el Gobierno ignora

A pesar de que el Gobierno sigue tratando de minimizar el grave problema que existe en España con la okupación, el creciente número de casos que salen a la luz pública cada día demuestran que esta lacra es real y que, lejos de mejorar, empeora a pasos agigantados gracias al decreto antidesahucios y la polémica Ley de Vivienda.

Sin embargo, este no es el único indicador que pone de manifiesto la gravedad de la situación. Tal y como denuncia la Plataforma de Afectados por la Ocupación, cada vez son más las casas que se ponen a la venta con okupas dentro, lo que demuestra la desesperación de los propietarios, pero también la impunidad con la que viven los delincuentes.

Para ser un bulo hemos encontrado + de 70 viviendas a la venta con #OKUPAS en ⁦#idealista⁩ solo en #GranCanaria. Seguiremos explorando + provincias. ⁦@idealista⁩ q tal un filtro de viviendas okupadas? 😜 nos haría más fácil el trabajo ⁦@isabelrguez⁩ ⁦todo ok? pic.twitter.com/Epy1DCdHAr — Plataforma Afectados Ocupación (@leyantiocupas) July 11, 2024

"Para ser un bulo, hemos encontrado más de 70 viviendas a la venta con okupas en Idealista solo en Gran Canaria", asegura la mencionada organización, que acaba de publicar un vídeo en el que muestra parte de los anuncios y promete extender el estudio a otros lugares de nuestro país. "Oportunidad de inversión: el inmueble se transmite ocupado", reza uno de los anuncios. "Inmueble ocupado, no visitable", aclara otro. "El inmueble se encuentra ocupado ilegalmente por terceros y sin los suministros debidamente contratados", advierte un tercero. Y así hasta más de 70, como mostraremos más adelante.

El origen del estudio

La artífice de esta investigación es su responsable de redes sociales, Esther Pérez, víctima de esta lacra desde hace más de tres años. La idea, sin embargo, no tiene nada que ver con su historia -su caso es de inquiokupación-, sino que surgió a raíz de unas vacaciones en Fuerteventura: "Me dio por entrar en Idealista por curiosidad, para ver los precios de la zona. Cuál fue mi sorpresa al ver que, si seleccionas pisos en venta y ordenas por precio de menor a mayor, o más baratos por metro cuadrado, empiezas a ver ‘okupado’, ‘okupado’, ‘okupado’…"

Me dio por entrar en Idealista por curiosidad, para ver los precios de la zona. Cuál fue mi sorpresa al ver que, si seleccionas pisos en venta y ordenas por precio de menor a mayor, o más baratos por metro cuadrado, empiezas a ver ‘okupado’, ‘okupado’, ‘okupado’…

La idea, no obstante, ya le venía rondando desde hace tiempo, ya que algo similar le había sucedido cuando tuvo que ayudar a unos familiares a buscar piso en Santa Pola (Alicante). "Al hacer una búsqueda más acotada, también salían varios inmuebles así", recuerda. Pronto se dio cuenta de que no era algo casual ni puntual, así que decidió ponerse manos a la obra: "Los afectados estamos ya muy cansados de escuchar a líderes políticos variopintos decir que la okupacion no existe o que no es un problema. Por eso también pensamos que recopilando los anuncios se puede mostrar con datos su existencia".

Pero no solo eso. Tanto Esther como el resto de las víctimas de la plataforma conciben este estudio como una demostración de que el grave problema de vivienda que existe en España tiene mucho que ver con la okupación. "En los últimos tiempos que parece que la consigna del Gobierno es hablar únicamente de pisos turísticos, que ahora parece el único problema -se queja su responsable de redes sociales- así que hemos empezado por destinos eminentemente turísticos para así también poder hacer el contrapunto al discurso que claramente tienen marcado. ¡Hasta la ministra de sanidad te habla de pisos turísticos!".

Las principales conclusiones

Tras analizar los anuncios publicados en Idealista, la responsable de redes sociales de la Plataforma asegura que este "es un problema que afecta en mayor o menor medida a todo el territorio español". Precisamente por eso, no entiende "cómo es posible que en este país hayamos llegado a normalizar la okupacion como para poder llenar un portal de vivienda de anuncios de casas okupadas como si fuese lo más normal del mundo".

Cómo es posible que en este país hayamos llegado a normalizar la okupacion como para poder llenar un portal de vivienda de anuncios de casas okupadas como si fuese lo más normal del mundo

Y no solo eso, sino que, a su juicio, es inconcebible que incluso se pueda publicitar que los suministros no están dados de alta: "Es decir, que también puedes poner por escrito que estás enganchado a la luz, por ejemplo, con el peligro que eso conlleva de incendios, y no le llama la atención a absolutamente nadie".

Los anuncios de la polémica

La inmensa mayoría de los anuncios tienen dos características en común: se dirigen a inversores y ofrecen precios sorprendentemente bajos para las zonas en las que se encuentran. La razón es muy sencilla: aquellos que los compren pueden tardar hasta dos o tres años en echar a los okupas y empezar, por tanto, a sacar rentabilidad al inmueble. Además, tendrán que invertir una gran cantidad de dinero en abogados y no podrán solicitar una hipoteca hasta que echen a sus okupas y pueda entrar un tasador. "Si alguien puede sacar beneficio de ahí no van a ser personas necesitadas precisamente, sino empresas o privados que tengan solvencia", advierte Esther.

"Oportunidad de inversión: el inmueble se transmite ocupado por tercero sin título, consúltenos por las condiciones especiales del mismo", reza uno de los más de 70 anuncios recopilados por la Plataforma de Afectados por la Ocupación. Se trata de un piso de tres habitaciones ubicado en Telde, que se vende por tan solo 33.400 euros, pero que "no permite visitas" por estar okupado. "Dicha situación ha sido especialmente tenida en cuenta en la fijación del precio", aclara el vendedor.

Lejos de ser un hecho aislado, los pisos como este son fáciles de encontrar por toda isla. "Schamann es una de las zonas más demandada de Las Palmas de Gran Canaria, ofreciendo la oportunidad perfecta para aquellos que buscan la mejor inversión, con alta rentabilidad", arranca otro de los anuncios. 74.000 euros por más de 100 metros cuadrados en "una ubicación estratégica provista de todos los servicios". Eso sí, tras varios reclamos –"No dejes pasar esta estupenda oportunidad"-, llega el choque de realidad: "INMUEBLE OCUPADO, NO VISITABLE".

Las advertencias son mucho más directas cuando la vivienda en cuestión pertenece a un banco. "El inmueble se encuentra ocupado ilegalmente por terceros y sin los suministros debidamente contratados (…). Se recomienda que el comprador obtenga asesoramiento profesional y legal antes de adoptar la decisión de compra", advierte la inmobiliaria del Banco Sabadell en otro anuncio de la localidad de Jinamar. Con tres habitaciones, se vende por 41.000 euros, pero, tal y como se advierte, no podrá ser hipotecado. Ni este ni ninguno de los anteriores.

Solvia lo explica claramente: "El estado de ocupación y/o los impedimentos para que el inmueble pueda ser visitado libremente por los técnicos impedirían su tasación oficial conforme exige la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, por lo que el inmueble, mientras perdure la situación ocupacional, no podría ser hipotecado". Precisamente por eso, casi todos los anuncios de este tipo se publican apelando directamente a inversores que tengan el dinero en mano y que no necesiten financiación, ya que la alternativa pasa por solicitar un préstamo personal, con el consiguiente elevado tipo de interés.

De la ganga, a la ruina

A pesar de que estas ofertas pueden tentar a muchos compradores, los expertos recomiendan no dejarse llevar por lo que puede parecer una "ganga" y, sin embargo, puede terminar convirtiéndose en una auténtica pesadilla. El caso de Leo y su marido, del que Libre Mercado se hizo eco ya hace más de un año, es el mejor ejemplo. Al no tener dinero ahorrado para hacer frente a un piso a precio de mercado, se dejaron seducir por el anuncio de un banco que vendía un inmueble okupado, pero con fecha de lanzamiento.

Pensaron que aquel sería el final de la historia, así que no dudaron en solicitar un préstamo que confiaban en poder cancelar lo antes posible. El problema es que los 280 euros al mes que habrían pagado con una hipoteca pasaron a convertirse en 1.000 euros que, además, tenían que compaginar con el alquiler de la casa en la que vivían por aquel entonces. "Nos dijeron que solo sería durante dos o tres meses, así que aceptamos, pero la realidad es que hemos estado así casi tres años y medio, así que la ganga nos ha terminado arruinando la vida", lamentaba Leo en declaraciones a Libre Mercado cuando por fin lograba recuperar su inmueble.