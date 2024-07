Depósitos a plazo fijo vs letras del tesoro, ¿cuál es más rentable?

Cada vez son más las personas que se interesan por poner su dinero ahorrado en movimiento. Las crisis económicas vividas, la inflación y la gran oferta que existe en el mercado de los productos financieros, llevan a que la sociedad haya adquirido el pensamiento de que es necesario realizar inversiones, con el fin de que el capital guardado gane valor con el paso del tiempo.

Pero, ¿dónde invertir? Se trata de una pregunta que no tiene una respuesta fácil, ya que, a día de hoy, las opciones del mercado son prácticamente ilimitadas. Sin embargo, hay dos productos que llevan años ofreciendo buen rendimiento, y suelen ser una buena alternativa para las personas que no quieren meterse en operaciones demasiado arriesgadas. Estos serían los depósitos a plazo fijo y las letras del tesoro.

Ambas alternativas presentan unas características propias que las diferencian y, a la vez, las hacen más o menos indicadas para un tipo de público en concreto. ¿Quieres saber qué ofrece cada una de ellas? A continuación, una explicación de sus principales rasgos.

Depósitos a plazo fijo

Su principal característica es que presentan una tasa de interés fijo garantizado en un periodo en concreto, lo que convierte su rentabilidad en bastante predecible. Poseen además un nivel de seguridad bastante grande, ya que suelen contar con el respaldo de entidades gubernamentales reconocidas. Por otro lado, el riesgo de la inversión, como se afirmaba anteriormente, suele ser bastante bajo.

En su contra juegan dos hechos. El primero, es que se trata de un producto que no ofrece liquidez, ya que resulta problemático el hecho de querer disponer del dinero cuando ya está en estos depósitos y el plazo no está vencido. Normalmente, suele arreglarse esta situación con el abono de una penalización. La otra desventaja tiene cierto paralelismo con el tema de los plazos, ya que, normalmente, para obtener grandes beneficios, hay que invertir a un plazo bastante largo.

En cualquier caso, existen numerosas opciones a nivel online, como esta calculadora de rentabilidad, que permiten saber el beneficio que se sacaría de estos depósitos bajo unas condiciones determinadas.

Letras del tesoro

En este caso, estamos hablando de un producto con unas particularidades diferentes. El rendimiento se obtiene de la diferencia del precio de compra y del valor nominal al vencimiento. Su nivel de seguridad y fiabilidad es alto, ya que cuentan con el respaldo de los gobiernos de los estados que las emiten. No presentan demasiado riesgo y tienen una liquidez prácticamente total, ya que, en caso de necesitar el dinero, se pueden vender en el mercado secundario en cualquier momento.

En su contra juega que el tipo de rentabilidad que ofrecen no es la mejor. El crecimiento de su valor, pudiendo producirse, no es nunca exagerado, con lo que los inversores no reciben un beneficio espectacular. Por otro lado, las operaciones que se realizan con ellas están muy condicionadas a los vaivenes del mercado, con lo que también pueden verse afectadas por el momento económico.

En resumen, antes de realizar cualquier tipo de operación con ellas, no está de más ponerse en manos de un asesor que ofrezca ciertas directrices.