Hacienda tenía un plan de inspección específico para el hermano de Sánchez pero él logró no declarar en España

Hacienda ha mantenido desde hace años un plan de inspección que recoge literalmente la situación del hermano de Pedro Sánchez. Sin embargo, a estas alturas no consta que se la haya realizado ni inspección ni comprobación por haberse autoconcedido el derecho a no declarar la renta en España.

El plan de inspección es el plan maestro de la Agencia Tributaria. Es el texto normativo anual que recoge las actuaciones permitidas, los objetivos a seguir y la estrategia de lucha contra el fraude fiscal de Hacienda. Pues bien, todo en ello apunta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por haberse concedido a sí mismo el derecho a no ser declarante de la renta en España cuando resulta que su principal pagador conocido hasta el momento es la Diputación de Badajoz. Es decir España.

El plan de inspección del último año ha sido aprobado bajo el nombre de Resolución de 21 de febrero de 2024, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2024. Y allí se puede leer el siguiente texto: "Análisis patrimonial. En lo que se refiere al análisis patrimonial y el control de patrimonios relevantes, la experiencia acumulada ha permitido poner de manifiesto la existencia de conductas extremadamente lesivas para los intereses de la Hacienda Pública relacionadas con la simulación de la residencia fiscal fuera del territorio español, especialmente en casos de personas físicas, con la principal finalidad de obtener una tributación efectiva inferior a la debida". David Sánchez -que opera con pseudónimo (Azagra)- asegura que reside en Portugal, a escasos kilómetros de su sitio de pago de sueldo: la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz.

El plan de inspección prosigue: "Se trata de obligados tributarios que, residiendo de hecho en España, sitúan ficticiamente su residencia en otros territorios, señaladamente de baja tributación. Las actuaciones sobre esta irregularidad que se han venido realizando exigen un importante esfuerzo de investigación a través de las declaraciones informativas, la documentación que se está requiriendo y las herramientas que permitan analizar y trabajar esta información, facilitando la selección y comprobación de estos obligados tributarios". Y David Sánchez declaró personalmente en su documento de ingresos oficial que no tiene obligación de presentar declaración de la renta en España. Y, pese a ese plan de inspección, lo cierto es que no consta que el hermano de Sánchez haya recibido comprobación o inspección por parte de Hacienda.

La juez del caso David Sánchez ha reclamado ya información sobre el trato fiscal dado al hermano de Pedro Sánchez. Por el momento, lo que se sabe es que él mismo se autodeclaró no contribuyente fiscal español por residir -según su propia versión- en Portugal-. Pero la ley determina que esa condición, incluso siendo cierta, no es suficiente para eludir la obligación de declarar en España y que debía demostrar que su principal fuente de ingresos no radicaba en España, cosa que, por el momento, no consta que haya ocurrido. Pero la polémica va a más. Fuentes de la Agencia Tributaria consultadas por Libertad Digital han confirmado que, aunque el intercambio de información no es automático, incluso el procedimiento habitual del organismo antifraude de Hacienda -más allá de los planes de inspección- lleva a cruzar dos datos muy básicos: el lugar de residencia declarado y el lugar de percepción de los ingresos. Y que, si no cuadran, es motivo más que suficiente para que salten las alarmas.

El escándalo en el entorno familiar de Pedro Sánchez crece. Ya no se trata sólo del presunto tráfico de influencias en el enchufe de David Azagra, que es como se denomina a sí mismo el hermano de Sánchez para esconder su apellido. Ahora se trata de si su situación fiscal pudo pasar desapercibida a ojos de Hacienda y, en caso de confirmarse, cómo pudo ocurrir así. Y es que el hermano de Sánchez -que teóricamente desplazó su domicilio unos kilómetros, a Portugal, para no pagar las subidas de impuestos reguladas por su hermano presidente- reflejó en su declaración de ingresos que "no está obligado a presentar declaración" de la renta en España. Así como con la pareja de Díaz Ayuso toda España sabe que Hacienda le ha abierto una inspección fiscal por una serie de facturas de gasto, en el caso del hermano de Sánchez no consta que haya una inspección abierta por esta información traslada por él mismo.