O Yolanda Díaz no sabe cómo son las empresas españolas o nos toma el pelo

O Yolanda Díaz no sabe el tipo de empresas que hay en España o nos está tomando el pelo. Ambas repuestas, dejan a la ministra de Trabajo en muy mal lugar. Y es que, la líder de Sumar está a punto de consumar su último golpe al mercado laboral: que es forzar a las empresas españolas a reducir la jornada laboral de los trabajadores pagándoles lo mismo.

Ya hemos publicado en Libre Mercado que el plan de Díaz afectará a unos 14 millones de trabajadores, pero también hay que desmontar el mito de que en España trabajamos en exceso. De hecho, hay un problema de absentismo laboral, con más de un millón de asalariados que no fueron a trabajar ni un día en todo 2023, también hay un problema de que las empresas no encuentran trabajadores, con más de 140.000 puestos de trabajo que no son capaces de cubrir. Y ya para terminar, es que si miramos las horas que realmente trabajan los españoles, las horas efectivas de trabajo, en el caso de un asalariado del sector privado trabaja de verdad en 30,9 horas semanales.

Pues de momento, Yolanda Díaz sigue haciendo el teatro con la CEOE y sindicatos con este asunto, pero el show no acaba aquí. La semana pasada, la líder de Sumar se reunió con varias las multinacionales, como Seat, Mapfre y Telefónica, para celebrar que en ellas ya se trabajan menos de 40 horas sin que una ministra les obligue ¡Pues claro! Es que ellas se lo pueden permitir.

Pero la realidad del tejido empresarial español es otra. Resulta que, de las más de 2,9 millones de empresas que hay en España, menos de 6.000 son compañías de mas de 250 trabajadores, como con las que se ha reunido Díaz. No llegan a 30.000 las que tienen mas de 50 trabajadores, y el resto, más de 2,7 millones de empresas, tienen menos de 10 empleados. Esa es la realidad. Esas son las que más dificultades para salir adelante y a las que más les va a costar asumir el coste extra de pagarle a sus trabajadores el mismo sueldo por trabajar menos.

Debido a por sus altas capacidades de inversión y de innovación tecnológica, entre otros aspectos, una multinacional logra ser mas productiva y gracias a eso puede reducirle el horarios a sus empleados y también pagarles mas. Ojalá lo fuera, pero por desgracia, España no es un país de multinacionales, y de hecho, las políticas de Díaz, precisamente, no incentivan a que haya más.