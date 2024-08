Un alga invasora provoca la ruina de los pescadores de Conil ante la indiferencia del Gobierno: "Planas no ha venido"

La presencia de algas invasoras en las aguas donde faenan los pesqueros gaditanos de la zona de Conil, La Atunara y Rota está llevando a la ruina al sector. Y esto ocurre desde el pasado mes de noviembre sin que el Gobierno de Pedro Sánchez haya movido un dedo para remediarlo, según denuncia el responsable de la cofradía de Conil, Nicolás Fernández: "El Gobierno de España ni siquiera nos ha atendido".

"Vamos en el camino de destrucción de la flota, de pérdida de un sector económico que es sumamente importante desde muchos puntos de vista", ha argumentado en declaraciones a Europa Press el responsable de los pesqueros de Conil. La situación es "caótica", un auténtico "desastre" que, denuncia, supondrá el fin del negocio pesquero en la zona porque no tienen "ninguna expectativa de futuro".

Nicolás Fernández explica que han desaparecido especies que son "fundamentales" para los pescadores gaditanos, como el pez sable o el pulpo. También se ha producido "una reducción importante" de otras especies como la corvina o el pargo, entre otros. "Estamos perdiendo nuestras pesquerías", ha denunciado.

El alga invasora ha ocupado las zonas rocosas, los bajos de los caladeros habituales y las zonas donde había "normalmente" cefalópodos que "ya no están" porque "está todo cubierto (de algas) como si fuera césped".

"Esto es ruinoso", lamenta. La lonja de Conil ha pasado de tener "prácticamente cinco millones de euros de venta a tener tres millones y medio", lo que en su opinión es "una pérdida importantísima". Y, por si fuera poco, en los cuatro últimos años han perdido 12 unidades de flota, lo que supone unos cincuenta pescadores menos.

"Planas no ha venido"

Fernández no sabe cuánto tiempo más podrán aguantar y lamenta: "Nadie nos presta atención". En este sentido, explica que llevan desde final de noviembre esperando un encuentro con el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, pero este "no ha venido". Y añade: "El Gobierno de España ni siquiera nos ha atendido". "Alguien tiene que darnos la solución, y la solución no es dar de nuevo una patada para adelante", ha indicado.

"Este es el día a día de nosotros, más y más algas. Venimos de la mar ahora mismo y lo que tenemos es pérdidas, no hay ganancias, no hay beneficios", ha afirmado Francisco, un pescador de Barbate que ha tenido que acudir a caladeros de Conil para tratar de pescar algo. "Esto es ya insostenible, llega un momento en el que ya no sabemos dónde tirar", ha lamentado.