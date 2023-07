Los Planas, una familia unida por lo público: un hijo en la UE, otro en el Gobierno, la mujer con la PAC y él, ministro

La última reforma de la PAC ha disparado los requisitos para acceder a las subvenciones reduciendo de forma generalizada las ayudas de cada uno de los agricultores. Pero no ha sido así en el caso de la mujer del ministro de Agricultura y autor de esa misma reforma, Luis Planas. María Jesús Herrera, mujer del ministro, cobrará más del doble de la PAC gracias a la reforma y, además, pese a ese endurecimiento de los criterios, ella podrá cobrar las ayudas aunque no sea agricultora "activa". Pero es simplemente uno de los miembros de una familia bendecida por lo ‘público’. Porque su marido, Luis Planas, es el ministro de ese área —Agricultura—, uno de sus hijos está en el mismo departamento pero de la UE y el otro hijo cuenta también con un interesante respaldo público con otro cargo en la Secretaría de Estado de de la UE del Gobierno de Pedro Sánchez. Una familia unida por lo público.

Las subvenciones a la mujer de Luis Planas es el último capítulo de esta historia. La reforma de la PAC diseñada por el ministro -su marido- permite, casualmente, no aplicar las nuevas exigencias para poder cobrar la PAC cuando el importe de las ayudas directas sea menor o igual a 5.000 € anuales. Y justo, la mujer del ministro, que puede más que duplicar sus cobros, puede lograr —dependiendo de lo que aplique en la solicitud de las ayudas— un mínimo de 4.049,71 euros y un máximo de 5.154,21 euros por año. Evidentemente, puede renunciar a ese leve plus por encima de los 5.000 y quedar exenta con una pérdida inicial ínfima y una ganancia final máxima. Hasta ahora, María Jesús Herrera cobraba de la PAC 2.117,54 euros por sus 10,6 hectáreas de olivo. Pero es que, además, lo cobrará sin necesidad de ser lo que se denomina "agricultor activo".

El segundo capítulo de esta historia lo compone el cargo de uno de sus hijos, a quien se ha señalado ya por su influencia en la UE en esta materia en un momento en el que no han faltado ataques contra la postura del PP o Vox desde esas instancias. Él se llama Luis Planas Herrera. Y es una de las personas de confianza de la directora europea Florika Fink-Hooijer. Él se define como "Policy Assistant to the Director General for the Environment en European Commission" y su departamento, efectivamente, se encarga de la protección del medioambiente bajo la pauta del denominado como European Green Deal, o, dicho de otra manera, la aplicación directa del ecologismo y la Agenda 2030.

Pero, además, hace exactamente un año, la agrupación del PSOE en Bruselas reeligió a Luis Planas Herrera como su secretario general en asamblea extraordinaria. Planas Herrera destacó en aquel momento su fuerte implicación socialista y el hecho de que Bruselas es "un lugar muy especial para el proyecto del PSOE". La importancia de esta agrupación para el PSOE es indudable: se trata de la más importante en número de militantes de la federación del PSOE Europa. Pero, además, como dijo el hijo del ministro, es "el puente entre nuestro partido y el proyecto europeo". En especial, el de la Agenda 2030. El reelegido secretario general no dudó en mostrar su entusiasmo y compromiso con la agrupación: "Es un honor seguir dinamizando y construyendo nuestra presencia en el exterior", señaló entonces.

El otro hijo es Enrique Planas Herrera. Es diplomático y trabaja en la Secretaría de Estado de la UE. Y en enero de 2022 el BOE publicaba su nombramiento como jefe de servicio en el Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Y, más en concreto, dentro de la Subsecretaría de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y en su Gabinete Técnico.

El último capítulo, obviamente, lo compone el propio Luis Planas, ministro de Agricultura, al que es complicado encontrarle un pasaje de su vida fuera de lo ‘público’.

En las elecciones generales de 1982 el ya fue elegido diputado. Por aquellas fechas ya fue miembro de la Comisión Constitucional y de la Comisión de Asuntos Exteriores, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista sobre Asuntos Europeos y miembro del Comité Mixto Cortes Generales-Parlamento Europeo. Hasta 1993 fue diputado al Parlamento Europeo y miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Asuntos Institucionales y miembro de la Delegación para la relación con el Congreso de EEUU. Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores entre 1987 y 1989); vicepresidente del Grupo Socialista Europeo entre 1991 y 1993), consejero de Agricultura de Andalucía en 1993 y de Presidencia de la misma Junta socialista de Andalucía en 1994. En 1996 fue senador y, antes de acabar ese año fue nombrado director de Gabinete del vicepresidente de la Comisión Europea, Manuel Marín. Entre 1999 y 2004, director del Gabinete del comisario europeo Pedro Solbes. Después fue nombrado embajador de España en Marruecos y más tarde embajador representante permanente de España en la UE.

Después, de nuevo consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Acto seguido, secretario general al Comité Económico y Social Europeo. Y, por fin, en 2018, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Gobierno socialista de Pedro Sánchez. Porque lo ‘publico’, por lo visto, une mucho.