Lunes negro en las bolsas: "Es un aviso de lo que vendrá si EEUU se constipa"

¡Pánico! ¡Horror! Los mercados financieros le han dado hoy dolor de cabeza a cientos de miles de inversores que han visto temblar los cimientos de las plazas internacionales.

El mercado que peor parado ha salido hasta ahora ha sido el índice japonés, Nikkei, con un desplome de más del 12% esta mañana y que cosechaba su peor resultado desde octubre de 1987.

En España no hemos evitado el golpe y las ventas se han impuesto. El Ibex 35 ampliaba a media sesión las pérdidas al bajar el 3,38 % amenazando los 10.300 puntos, en una jornada negativa para los mercados mundiales, en un contexto de menor dinamismo de la economía americana, miedo a la recesión, y a que la Reserva Federal (Fed) no pueda recortar tipos en septiembre.

Dentro del indicador, donde ningún valor cotiza en verde, Fluidra destaca al bajar el 6,27 %; seguida de Grifols, que cede el 5,32 %. De los grandes valores, Repsol cae el 4,03 %; el Santander, el 4 %; el BBVA, el 3,65 %; Inditex, el 2,67 %; Iberdrola, el 2,51 %; y Telefónica, el 2,09 %. Naturgy es, a esta hora, el valor del selectivo que menos baja, el 1,96 %.

Al igual que la Bolsa española, el resto de plazas europeas cotiza con fuertes retrocesos: Milán pierde el 3,81 %; Fráncfort, el 3,26 %; Londres, el 2,88 %; y París, el 2,54 %.

El S&P 500 se desploma y el petróleo cae

A las 15:30 hora española el S&P 500 registraba una caída de más del 4% hasta los 5.126 puntos, en lo que amenaza con convertirse en una jornada desastrosa.

Por su parte los precios del petróleo caen este lunes en torno al 1,5 % y se sitúan en el nivel más bajo desde el pasado mes de enero por el temor a que se produzca una recesión en EE.UU. y a pesar del incremento de la tensión en Oriente Próximo.

El Brent, el crudo de referencia en Europa, retrocedía el 1,4 % a las 13 horas (11:00 GMT) y cotizaba en los 75,7 dólares, aunque ha llegado a caer hasta los 75,05 dólares, el precio más bajo desde enero, según datos de Bloomberg. El West Texas Intermediate (WTI), crudo de referencia en EEUU, perdía a esa hora el 1,6 % hasta los 72,3 dólares el barril.

Claves

El consenso de los analistas coincide en señalar el temor a una recesión en EEUU como el principal catalizador de estas caídas que, unido a la caída drástica del volumen de operaciones por la llegada de las vacaciones de agosto ha hecho que los mercados internacionales acusen más la caída.

"Prácticamente cae todo", decía en conversaciones con Libre Mercado Gustavo Martínez, profesor de la UFM y asesor financiero. "Lo que el mercado está descontando es que vaya a haber una recesión en EEUU y que esto pueda contagiarse a nivel mundial", añadía.

También llamaba la atención el profesor Martínez sobre el índice VIX, de volatilidad, que "hemos visto que se ha disparado por momentos en un 70%, máximos de los últimos cuatro años".

Por todos estos motivos, "estamos en lo más parecido a un crak bursátil, y viene precedido de que el mercado está nervioso ante los datos que vienen de EEUU y esto vino precedido de que el dato de desempleo en EEUU fue bastante desalentador. Así que gran parte del mercado opina que nos vamos a una recesión", analizaba Gustavo.

En cuanto a los activos que aguantan o suben, "lo que están aumentando de precio son los activos refugio como los bonos soberanos y el oro que está aguantando bastante bien la zona de los 2.500 dólares la onza y creemos que va a seguir aguantando bien en esa zona", aclaraba.

"Es un aviso a navegantes de lo que puede venir si EEUU se constipa y entra en recesión", concluía.

"No tomar decisiones en caliente"

Sin embargo estos entornos de volatilidad amenazan a los inversores que, en ocasiones, toman decisiones equivocadas y terminan por darle al botón de vender en el peor momento posible, realizando pérdidas.

El exerto bursátil y country manager de Trade Republic en España, Antón Díez Tubet, advertía también en conversación con Libre Mercado de que "hay que tener un enfoque a largo plazo y no fijarse en los movimietos a corto. Sí que da vértigo ver estas caídas, pero tiene su razón de ser y suele pasar todos los años. En este caso la caída del empleo en EEUU en julio que fue peor de lo esperado, convinado con la reserva federal que ha querido mantener altos los tipos, ha hecho que muchos inversores vendan sus posiciones, y lo hacen desde posición de máximos históricos".

Recordaba Antón, que "es normal que ocurra y las bolsas se recuperan después de los momentos de volatilidad", decía. Además, recomendaba "no preocuparse y no tomar acciones precipitadas y mantener ese objetivo de inversión y esa estrategia de inversión porque a largo plazo estos momentos de volatilidad no importan y van a ocurrir siempre".