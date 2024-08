EEUU contempla desmantelar Google tras fallo antimonopolio, Android y Chrome en la mira

El Departamento de Justicia de Estados Unidos está considerando la posibilidad de dividir a Google como una de las medidas tras un fallo reciente de un tribunal federal que determinó que la compañía incumple las leyes antimonopolio al controlar cerca del 90% del mercado de búsquedas en Internet.

Según información compartida por personas familiarizadas con la situación a Bloomberg, si las autoridades estadounidenses deciden proceder con el desmantelamiento de Google, las divisiones más probables que podrían verse afectadas serían el sistema operativo Android, el navegador web Chrome, y la plataforma de publicidad AdWords.

Esta posible división sería el primer intento de las autoridades estadounidenses de desmantelar una empresa por prácticas monopólicas desde que se intentó, sin éxito, desmantelar a Microsoft hace dos décadas. De llevarse a cabo, la separación forzosa de Google sería la más grande en EE.UU. desde la división de AT&T en los años 80.

Por otro lado, existen opciones menos severas que podrían obligar a Google a compartir más datos con sus competidores y adoptar medidas que eviten que la compañía obtenga ventajas injustas en productos de inteligencia artificial. Las discusiones dentro del Departamento de Justicia se han intensificado desde la sentencia del 5 de agosto, donde un tribunal federal determinó que Google monopoliza ilegalmente los mercados de búsquedas en línea y anuncios de texto, fallo que Google planea apelar.

Según 'The New York Times', las deliberaciones están en una etapa inicial. El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, Amit P. Mehta, ha pedido al Departamento de Justicia y a Google que desarrollen un plan para resolver el caso antes del 4 de septiembre. Dos días después, está programada una audiencia para discutir los próximos pasos.

Un portavoz del Departamento de Justicia comentó que están evaluando la decisión del tribunal.

Además de Google, otros gigantes tecnológicos como Apple, Amazon, y Meta también enfrentan casos antimonopolio. Google también se enfrentará a juicio en otro caso antimonopolio relacionado con tecnología publicitaria el próximo mes.

DuckDuckGo, un motor de búsqueda competidor de Google, afirmó que Google ha utilizado su poder monopólico para bloquear la competencia en el mercado de búsquedas al controlar los principales puntos de distribución durante más de una década. DuckDuckGo elogió la decisión judicial y el trabajo del Departamento de Justicia y los fiscales generales de los estados en la aplicación de las leyes antimonopolio, aunque advirtió que el camino por delante será largo.