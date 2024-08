Por qué es tan mala idea una Renta Básica Universal de 1.000 euros al mes incluso para el que la cobra

En las últimas décadas, y especialmente a raíz de la crisis del año 2008, se han venido escuchando cada vez más voces que hablan de la necesidad de una Renta Básica Universal (RBU) para todo el mundo, por el mero hecho de existir, y que supuestamente mejoraría mucho la calidad de vida de todas las personas. Al margen de la viabilidad económica de esta RBU, que se antoja prácticamente imposible y llevaría a un sinfín de contradicciones, está por demostrar que una renta incondicional sirva para mejorar realmente la vida de las personas que fueran a recibir esa renta, y que además no supusiera un desincentivo al trabajo. Sobre estas dos cuestiones ha versado un reciente trabajo de los economistas Eva Vivalt, Elizabeth Rhodes, Alexander Bartik, David Broockman y Sarah Miller, donde muestran los efectos que una renta garantizada e incondicional de 1.000 dólares al mes tiene sobre un grupo de 1.000 participantes durante un periodo de tres años en Estados Unidos.

Este trabajo, que podemos leer aquí (para ver sus efectos sobre el empleo) y aquí (para ver sus efectos sobre la salud), se llevó a cabo entre noviembre de 2020 y octubre de 2023. Las transferencias de rentas se dividieron de dos formas, por un lado, un grupo de tratamiento de 1.000 ciudadanos americanos que recibieron 1.000 dólares al mes durante estos tres años, y por otro lado un grupo de control de 2.000 ciudadanos americanos que recibieron 50 dólares al mes durante el mismo periodo de tiempo. Estos ciudadanos fueron seleccionados de entre diez condados de Texas (incluida Dallas) y nueve condados de Illinois (incluida Chicago).

El público al que iba dirigido este experimento fueron personas de entre 21 y 40 años, con un ingreso familiar promedio en el año anterior al experimento (2019) de 29.900 dólares, por lo que las transferencias para el grupo de tratamiento representaron aproximadamente un aumento del 40%. Al inicio del estudio, casi el 60% de los participantes tenía empleo, incluso un 17% tenía un segundo trabajo. Por otro lado, además de las transferencias realizadas, los participantes también recibieron 10 dólares por cada encuesta que rellenaban. Este estudio tiene una ventaja clave y es la capacidad de combinar la variación experimental de una gran transferencia incondicional de efectivo con datos excepcionalmente ricos, y esto es lo que vamos a mostrar ahora. Podemos clasificar los efectos de esta renta de dos maneras: a nivel de empleo y a nivel de salud.

Efectos a nivel de empleo:

La transferencia provocó un descenso en los ingresos totales de los individuos del grupo de tratamiento de unos 1.500 dólares al año en relación con el grupo de control, excluidas las transferencias.

de los individuos del grupo de tratamiento de unos en relación con el grupo de control, excluidas las transferencias. Los participantes del grupo de tratamiento redujeron su jornada laboral semanal entre 1,3 y 1,4 horas, al igual que hicieron sus parejas.

al igual que hicieron sus parejas. Se observó un incremento en el tiempo dedicado al ocio , así como también incrementos (aunque menores) en el uso del transporte y en las finanzas.

, así como también incrementos (aunque menores) en el uso del transporte y en las finanzas. Por cada dólar recibido, los ingresos totales del hogar (excluidas las transferencias) disminuyeron, al menos, 21 centavos en el grupo de tratamiento.

(excluidas las transferencias) disminuyeron, al menos, 21 centavos en el grupo de tratamiento. En cuanto a la calidad de los empleos , no se observa ninguna mejora.

, no se observa ninguna mejora. Durante los tres años que duraron las transferencias, la duración media del período de desempleo en el grupo de control fue de 7,7 meses, mientras que el grupo de tratamiento tuvo el efecto de aumentar esta duración en 1,1 meses. Es decir, el grupo que recibió los 1.000 dólares al mes estuvo más tiempo en el paro que el grupo que recibió los 50 dólares.

estuvo más tiempo en el paro que el grupo que recibió los Se observó que los participantes en el grupo de tratamiento tuvieron más interés en las actividades empresariales y estaban dispuestos a asumir más riesgos financieros.

Efectos a nivel de salud:

No se observó un aumento del tiempo dedicado al cuidado de los niños, al ejercicio físico, a la búsqueda de empleo o a la superación personal.

al cuidado de los niños, al ejercicio físico, a la búsqueda de empleo o a la superación personal. En cuanto a la salud, la transferencia de efectivo resultó en mejoras significativas, pero de corta duración en el estrés y en la alimentación, y en un mayor uso de servicios hospitalarios y de emergencia, y un aumento del gasto médico de aproximadamente 20 dólares al mes en el grupo de tratamiento en comparación con el grupo de control. No obstante, no se observa ningún efecto en varias medidas de salud física, así como tampoco una mejora de la salud mental, el sueño, o la actividad física.

En resumen, hemos visto como a nivel de empleo e ingresos esta transferencia no consiguió ni que mejorara el empleo, ya que los participantes prefirieron hacer uso del ocio, reduciendo su jornada laboral semanal. Resulta llamativo que los ingresos totales del grupo de tratamiento fueran inferiores en 1.500 dólares con respecto al grupo de control, ya que el primero fue el que recibió los 1.000 dólares al mes. Esto se explica porque el grupo de tratamiento prefirió hacer uso de la prestación por desempleo antes que buscar un empleo mejor o que emprender. A nivel de salud, hemos podido ver como se produjeron mejoras en indicadores como el estrés o en la alimentación, aunque no fueron duraderas. La salud mental, el sueño o la salud física no sufrieron cambios apreciables a mejor.

Por tanto, si nos atenemos a este ambicioso y consistente experimento, vemos que la renta incondicional de 1.000 dólares al mes durante tres años no sólo no ha mejorado la salud de aquellas personas que la han recibido, sino que también ha provocado un desincentivo al empleo, ya que sus perceptores prefirieron tener menos ingresos anuales con tal de trabajar menos o no trabajar. Este trabajo supone una evidencia más para descartar la aplicación de una RBU para todo el mundo, por mucho que en la cabeza de sus promotores parezca una maravillosa idea.