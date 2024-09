Los ciudadanos desmontan el eslogan de la campaña de trap de Óscar Puente: "¿Lo pillas tú?"

El Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, presentó el ayer jueves una nueva campaña publicitaria para incentivar el uso del transporte público. Sin embargo, lo que ha acaparado la atención de los ciudadanos no ha sido tanto la inversión de 40 millones de euros para fomentar el uso de bicicletas, como el vídeoclip de trap que protagoniza el anuncio. En concreto, una estrofa que afirma: "Yo sé que eres inteligente. En transporte público se mueve mi gente. Te libras de atascos y sale barato. 600 euros te ahorras al año. Y a nuestro planeta le quitas el daño. Viajar en bus no es bajarse al barro. Tardas la mitad que en tu propio carro".

Esta última afirmación ha desatado una avalancha de reacciones en redes sociales, donde cientos de usuarios han recurrido a capturas de Google Maps para demostrar lo incierto de esta afirmación. En sus publicaciones, muestran la comparación entre el tiempo que tardan en llegar a sus lugares de trabajo utilizando el transporte público frente al coche privado, siendo en todos los casos el tiempo en transporte público significativamente mayor.

Algunos usuarios incluso han llegado a afirmar que tardan menos a pie que utilizando el transporte público, debido a la falta de conexiones eficientes que comuniquen sus destinos. Uno de los usuarios escribía: "El transporte público era tema recurrente con mi psicólogo. En el maps se ve que no hay transporte para ir el lunes. En coche llego en una hora. Sin ansiedad. El problema no somos nosotros: El problema es que el transporte no es público si no es de calidad".

"Tardas la mitad que en tu propio carro" quién ha hecho este anuncio ni se ha montado ni se montará nunca en transporte público. La propaganda de los gobiernos, sean estatales o autonómicos, sólo sirve para echarse a llorar. https://t.co/hlvnm2UloM pic.twitter.com/dsiWkNhmHy — David JB (@dvdkun) September 12, 2024

Voy mañana al curro en transporte público https://t.co/3mfY8EX9rj pic.twitter.com/RK9wwuOZsc — El del mostacho (@mostachoparriba) September 12, 2024

El transporte público era tema recurrente con mi psicólogo. En el maps se ve que no hay transporte para ir el lunes. En coche llego en una hora. Sin ansiedad. El problema no somos nosotros: - El problema es que el transporte no es público si no es de calidad.#soyAutista… https://t.co/mWsmoTaXlc pic.twitter.com/NkSlIgXHBh — Autista Anónimo (@AnonimoAutista) September 13, 2024

Mañana voy en transporte publico a mi curro: https://t.co/WNAxcgOeaP pic.twitter.com/vzYPbzHLMG — Euphis (@molina_lago) September 13, 2024

Mañana mismo voy a la ofi en TP https://t.co/DyalMzqy0S pic.twitter.com/X3uxzliiiY — E❤️‍🔥 (@ElenaPGarces) September 13, 2024

Si estás dentro de las grandes ciudades pues está "bien" pero si te toca vivir o currar en extrarradio ahí te MUERES… ¿lo pillas? https://t.co/AWCTP1Ja33 — Leo Jackson 🏳️‍🌈🎃 (@Le0ptimus) September 13, 2024

La avalancha de críticas ha puesto en duda no solo la efectividad del eslogan de la campaña, sino también la desconexión entre la realidad que viven los usuarios y el mensaje que pretende transmitir el Gobierno. De los 40 millones de euros que invertirá el Ejecutivo, la mitad se destinará a subsidios para reducir tarifas y expandir los sistemas de bicicletas públicas en varias ciudades, y establecer nuevos en otras localidades. Los otros 20 millones se emplearán en ayudas para la compra de bicicletas eléctricas, beneficiando tanto a particulares como a empresas de reparto.