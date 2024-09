Un ex colaborador del PSOE destroza a Lobato por el cupo catalán: "Esto lleva al PSOE al desastre"

El que fuera estrecho colaborador económico de la expresidenta de Andalucía Susana Díaz, José Carlos Díez, ha rebatido al secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, los argumentos socialistas a favor del cupo catalán, pactado entre PSC y ERC para investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalidad de Cataluña. "Esto lleva al PSOE al desastre", ha advertido a Lobato.

Díez ha defendido que el concierto económico pactado en Cataluña "se carga los principios básicos de la fundación" del PSOE, que hacen referencia en contra del principio de ordinalidad, es decir, a favor de la redistribución de recursos entre los diferentes territorios de España. Así, ha recalcado que el acuerdo entre los socialistas catalanes y Esquerra Republicana "se carga todos los principios básicos de la izquierda y del movimiento obrero". "Si esto se aprueba en el Congreso y en el Comité Federal del PSOE, yo no vuelvo a votar al PSOE en mi vida", ha advertido a Lobato durante una tertulia en el programa Espejo Público de Antena 3.

Así, cuando Lobato ha defendido que el acuerdo simplemente abre el diálogo y el debate sobre el sistema de financiación autonómica, Díez ha respondido que, si fuera esa la intención, se hubiese propuesto primero el tema de debate para después llegar a un acuerdo y no al contrario. "Esto no puede ser defendido ante un votante normal y mediano, nos tratan como tontos pero no somos tontos", ha apostillado el economista.