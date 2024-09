Yolanda Díaz miente: sí propuso retrasar un año la reducción de la jornada laboral

La medida estrella de Yolanda Díaz de esta legislatura, la reducción de la jornada laboral, no deja de darle quebraderos de cabeza. Su objetivo, como se plasmó en el acuerdo de Gobierno PSOE-SUMAR, es conseguir que la jornada laboral se reduzca hasta las 37 horas y media en 2025. Todo con tal de que los españoles trabajen menos para, dice Yolanda Díaz, tener más tiempo libre. El problema es que tras meses de negociaciones con patronal y sindicatos, el acuerdo no llega y se les está acabando el tiempo.

La última reunión se ha celebrado este martes por la tarde y tras cuatro horas de negociación en el seno del diálogo social el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, (mano derecha de Yolanda Díaz) salió contento diciendo que había percibido "un cambio de tono" en las organizaciones empresariales, con una actitud "más constructiva". Por lo que seguía confiando en alcanzar un acuerdo a tres (Gobierno, CEOE Y Cepyme y sindicatos).

El problema llegó cuando en la rueda posterior a la reunión, la secretaria de Acción Sindical y Empleo de CCOO, Mari Cruz Vicente desveló ante los medios lo que en ese momento se quería mantener en secreto al decir que el equipo negociador del Ministerio les había propuesto retrasar a 2026 la reducción de la jornada. "De lo que estamos hablando es de que las 38,5 horas se puedan aplicar en 2025 y que las 37,5 horas se puedan aplicar a partir del 31 de diciembre de 2025. Es decir, en el año 2026". Así saltaba la liebre y Pérez Rey, que en ningún momento al hablar con los periodistas explicó que esa había sido una de sus propuestas para acercar posturas con la patronal, quiso "desmentirlo" en X. "Desmiento rotundamente que vayamos a posponer la entrada en vigor de la reducción de jornada. Como recoge el acuerdo de Gobierno: 38,5 horas en 2024 y 37,5 horas en 2025", subrayó en su perfil de la red social a las diez de la noche.

Desmiento rotundamente que vayamos a posponer la entrada en vigor de la reducción de jornada. Como recoge el acuerdo de Gobierno: 38,5 en 2024 y 37,5 en 2025. Seguimos trabajando en la mesa de diálogo social. Queremos que se trabaje menos para vivir mejor. — Joaquín Pérez Rey (@jperezrey) September 24, 2024

Se puede decir que el sindicato CCOO les falló. Pero la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha querido verbalizar este miércoles en los pasillos del Congreso lo escrito por el secretario de Estado. "Es rotundamente falso que en cuatro horas el Ministerio de Trabajo haya propuesto esta medida en la mesa", ha dicho. Sin embargo según fuentes de la negociación consultadas por LM, el Ministerio sí que les hizo esa propuesta. Lástima que no estuviera plasmada en un papel, como sí les exigió en junio Joaquín Pérez Rey a CEOE y CEPYME para desencallar las negociaciones.

Yolanda Díaz trabaja a la desesperada para sacarlo adelante

¿Por qué querrían ocultarlo Díaz y su equipo? Recordemos que el Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se muestra reticente a aplicar esta reducción de la jornada laboral por el impacto que puede tener en sectores como el comercio, la hostelería, la construcción, o la agricultura así como las pymes a las que Díaz les ha propuesto la bonificación de hasta el 100% de la cotización por contingencia común si firman nuevos contratos. No sólo las diferencias con la cartera de Economía estarían detrás de la última propuesta opaca de retrasar su puesta en marcha. También el manejo de los tiempos sin sufrir una nueva derrota parlamentaria.

Si pretendían llegar a las 37 horas y media semanales a comienzos de 2025, tendrían sólo tres meses para conseguir un acuerdo en el marco del diálogo social que no serviría de nada si después el Congreso no le da su aval. Por lo que Díaz asegura estar llevando a cabo a la vez "un diálogo político intenso". A pesar de que el PP se ha mostrado abierto a flexibilizar la jornada laboral, la débil aritmética parlamentaria de Ejecutivo puede hacer fracasar el plan de la titular de Trabajo. De hecho PNV y Junts no están por la labor de la reducción de la jornada laboral tal y como la presenta el Gobierno.

Mientras tanto, y antes de que se vote en el Congreso, Díaz busca el beneplácito de la patronal y los sindicatos. Estos últimos ya cansados de tantos meses de negociación, saldrán este jueves día 26 de septiembre a las calles para reclamar que se reduzca la jornada laboral lo antes posible. Tanto Mari Cruz Vicente de CCOO, como Fernando Luján, vicesecretario General de Política Sindical de UGT, han indicado este martes que lucharán para alcanzar un acuerdo antes de que acabe el año y que no permitirán que la reducción del tiempo de trabajo se quede "en vía muerta" porque "nos la han vendido como la estrella de la legislatura".

Esa presión hace que Yolanda Díaz esté haciendo lo imposible por ganar apoyos. Ante las dificultades con las que se está encontrando para cerrar un acuerdo con CEOE y CEPYME que reclaman más flexibilidad y que se estudie por sectores más o menos productivos, la vicepresidenta tercera del Gobierno emprendió la semana pasada un viaje a Barcelona para buscar el acercamiento a otras patronales como Foment del Treball y PYMEC (las que a su vez podrían convencer a Junts). Pero le salió mal. El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, le garantizó al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi su lealtad en este asunto diciendo "no estamos de acuerdo con ordenar la jornada laboral por ley, confiamos en la negociación colectiva para ello".

Tendremos que esperar al próximo encuentro en Madrid del 11 de septiembre, pero mientras tanto, las mentiras del Ministerio de Trabajo lo que denotan es su nerviosismo.