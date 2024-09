El maquillaje de las cifras de paro con los fijos discontinuos sigue creciendo: ya suman casi 800.000 personas

Un estudio sindical en base a los datos oficiales del paro ha vuelto a confirmar el enorme engaño estadístico con respecto al desempleo real en España. Y es que la bolsa de fijos discontinuos en situación de paro efectivo sigue escalando y roza ya los 800.000 empleados ficticios.

El estudio es del sindicato USO. Y en uno de sus apartados -"Distribución de los demandantes de empleo"- comienza a analizar la realidad de una estadística oficial del paro que se encuentra literalmente maquillada para ocultar el problema real del desempleo.

"Vamos a hacer un balance de lo que ha sido nuestro mercado laboral comparando los datos correspondientes a este año con el año anterior y con el mismo mes de 2021, es decir antes y después de la última la reforma laboral", adelanta el estudio. "Un demandante de empleo es una persona que se inscribe en los servicios públicos de empleo, bien porque ha perdido su empleo y busca uno nuevo (tenga o no derecho a la percepción de la prestación o subsidio por desempleo), busca un primer empleo, o teniendo empleo (una ocupación) busca una mejora de su situación laboral (una jornada más amplia o mejor remunerada) o porque se encuentran en situación de inactividad, aunque mantengan su relación laboral, y en su caso percibe la correspondiente prestación por desempleo (fijos discontinuos y ERTES)".

El informe avanza su metodología: "Realizando una sencilla operación matemática: del total de personas que se inscriben en el SEPE demandando empleo, restamos aquellas que están ocupadas, y tendríamos el total de personas registradas y que no están trabajando (no tienen una ocupación, están desempleadas o simplemente paradas)". Pues bien, "al finalizar agosto estas ascendieron a 3.889.654, lo que supone 1.317.533 personas más que las que se indican oficialmente como "parados registrados" y, comparándolo con 2023, el dato habría tenido un descenso de 547 personas en un año". Traducido: "No se habría producido una bajada real del número de desempleados, sino un estancamiento".

Pero el estudio profundiza y se centra en los fijos discontinuos: "En su período de inactividad se encuentran los del grupo de "Demandantes de empleo con relación laboral", pero "no se indica exactamente cuántos son", avanza. Pero, señala, "si conocemos el número de los que están en un ERTE (Seguridad Social) y que se agrupan baja ese epígrafe, ¿por qué no es posible dar de manera explícita este dato correspondiente a los fijos discontinuos registrados en cese de actividad y sí el de afectados por un ERTE?"

Tras esa reflexión avanza su propia metodología de cálculo de este colectivo de fijos discontinuos que realmente están parados: "Para estimar el número de fijos discontinuos restamos, del total de demandantes de empleo con relación, aquellos que se encuentran en un ERTE. En agosto de 2024, el número de fijos discontinuos se habría incrementado en 96.362 con respecto al 2023, alcanzado los 773.116. Este incremento se corresponde con el pase a la inactividad de fijos discontinuos en mes de agosto, finaliza la estacionalidad y vuelta al desempleo", señala el informe. "Esta partida crece en términos interanuales al compararla con 2023 en un 14,2%% y, si lo hacemos con respecto a 2021, este incremento es del 45,5%", sentencia USO.

Así, los demandantes de empleo "no parados" oficialmente al finalizar agosto de 2024 superaban los 1,7 millones, un 7% más que en 2023: "¿Qué ocupación tienen? ¿Trabajos a tiempo parcial, segundas ocupaciones -pluriempleo- mal remunerado, o simplemente son inactivos percibiendo la prestación o subsidio por desempleo?", subraya el sindicato.

"¿Deberían explicarnos la diferencia entre lo que el SEPE denomina "parado registrado" y un "no ocupado"? Salvo que la diferencia sea "estadística", en unos computamos inactivos (fijos discontinuos) y en otra no", aclara. USO concluye denunciando que "se sigue manteniendo una metodología que no aporta la claridad y transparencia necesarias para conocer la realidad y poner los medios y remedios para mejorar el alto paro que padecemos".