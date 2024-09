Paloma Martín acusa al Gobierno de "estrangular" el mercado inmobiliario: "Es el culpable de los precios"

En una entrevista concedida a esRadio, Paloma Martín, senadora y Vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular, ha cargado este domingo contra la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, señalando que ha generado una crisis sin precedentes en el mercado del alquiler. Lo hacía ante los micrófonos de la Trinchera De Llamas, donde, en esta línea, ha afirmado que "el Gobierno ha estrangulado el mercado inmobiliario y los precios de las viviendas han alcanzado récords nunca vistos en España", apuntando a que la normativa pactada con Bildu, ERC y Podemos hace 15 meses ha provocado una reducción de la oferta del 36% y un incremento de los precios del 13%.

Compartiendo la opinión de los expertos, la popular ha explicado que "si intervienes el mercado, la oferta se reduce y se disparan los precios", en relación a la gestión "intervencionista" de Pedro Sánchez en materia de vivienda a la que ha calificado de "total fracaso" durante los seis años que lleva en Moncloa. "Las familias necesitan tranquilidad y poner un piso en alquiler no puede convertirse en una preocupación. Que saque sus manos de las propiedades de la gente", ha reiterado.

100.000 viviendas con el cupo de ERC

La senadora popular también ha hecho referencia al "cupo separatista" firmado entre el PSOE y ERC, argumentando que con esos recursos se podrían construir 100.000 viviendas protegidas en España, las cuales, sumadas a las 183.000 que prometió Sánchez "y que nadie sabe dónde están", podrían aliviar considerablemente la situación. "Pero los ciudadanos se preguntan: ¿qué está haciendo este Gobierno en vivienda? Nada", ha afirmado contextualizando en que la vivienda ya se ha convertido en la segunda preocupación de los españoles, según el CIS.

En cuanto a las Comunidades Autónomas, ha reprochado a la ministra Isabel Rodríguez por acusarlas de incumplir la Ley de Vivienda y amenazarlas con suspender fondos públicos si no declaraban zonas de mercado tensionado, recordando que, incluso las gobernadas por el PSOE, tienen la potestad propia de decidir si las declaran o no. "Es una decisión potestativa y legal de las autonomías no acogerse a declarar zonas de mercado tensionado", ha aclarado, exigiendo "una rectificación inmediata".

De la okupación, la popular ha denunciado que "con Sánchez ha crecido un 39% porque protege más a los okupas que a los propietarios", para luego recordar que el Senado aprobó por mayoría la Ley Antiocupación, que establece desalojos exprés en 24 horas, pero que sigue "paralizada" en el Congreso por decisión del Gobierno.

En la conversación, Martín también ha hablado del futuro y ha adelantado que el Partido Popular presentará en las próximas semanas una "ambiciosa y reformista" Ley de Vivienda que incluirá "importantes" reformas legislativas para aumentar el suelo urbanizable disponible, fomentar la construcción de viviendas sostenibles, ayudar a los jóvenes, combatir la ocupación y proporcionar seguridad jurídica al sector. Esta propuesta, según dice, busca ofrecer soluciones reales a una situación que ha dejado a muchos ciudadanos, especialmente jóvenes y familias con rentas bajas, sin acceso a una vivienda digna. "Muchos votantes socialistas, tan decepcionados con la política de Sánchez, miran al PP para buscar soluciones al problema de la vivienda", concluía en su visita a los estudios de esRadio.